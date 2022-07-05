Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10%, до 1,7744, курс рубля понизился на 0,98%, до 0,0302 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7744 1 Российский рубль 0,0302 1 Австралийский доллар 1,1665 1 Аргентинское песо 0,0135 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3190 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1040 100 Вон Республики Корея 0,1307 1 Чешская крона 0,0717 100 Чилийских песо 0,1833 1 Китайский юань 0,2540 1 Датская крона 0,2385 1 Грузинский лари 0,5931 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0215 1 Британский фунт стерлингов 2,0590 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1647 1 Швейцарский франк 1,7698 1 Израильский шекель 0,4842 1 Канадский доллар 1,3225 1 Кувейтский динар 5,5413 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0212 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,3849 1 Мексиканское песо 0,0839 1 Молдавский лей 0,0890 1 Египетский фунт 0,0901 1 Норвежская крона 0,1729 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,3762 1 Сингапурский доллар 1,2176 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2608 1 Турецкая лира 0,1010 1 Тайваньский доллар 0,0571 1 Таджикский сомони 0,1515 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,2476 1 Новозеландский доллар 1,0562 Золото (1 унция) 3079,6860 Серебро (1 унция) 34,3069 Платина (1 унция) 1513,4760 Палладий (1 унция) 3302,0800 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.07.2022)