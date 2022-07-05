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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
5 июля 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10%, до 1,7744, курс рубля понизился на 0,98%, до 0,0302 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7744

1 Российский рубль

0,0302

1 Австралийский доллар

1,1665

1 Аргентинское песо

0,0135

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3190

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1040

100 Вон Республики Корея

0,1307

1 Чешская крона

0,0717

100 Чилийских песо

0,1833

1 Китайский юань

0,2540

1 Датская крона

0,2385

1 Грузинский лари

0,5931

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0215

1 Британский фунт стерлингов

2,0590

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1647

1 Швейцарский франк

1,7698

1 Израильский шекель

0,4842

1 Канадский доллар

1,3225

1 Кувейтский динар

5,5413

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0212

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,3849

1 Мексиканское песо

0,0839

1 Молдавский лей

0,0890

1 Египетский фунт

0,0901

1 Норвежская крона

0,1729

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,3762

1 Сингапурский доллар

1,2176

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2608

1 Турецкая лира

0,1010

1 Тайваньский доллар

0,0571

1 Таджикский сомони

0,1515

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,2476

1 Новозеландский доллар

1,0562

Золото (1 унция)

3079,6860

Серебро (1 унция)

34,3069

Платина (1 унция)

1513,4760

Палладий (1 унция)

3302,0800
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.07.2022)

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