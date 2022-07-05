Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10%, до 1,7744, курс рубля понизился на 0,98%, до 0,0302 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7744
|
1 Российский рубль
|
0,0302
|
1 Австралийский доллар
|
1,1665
|
1 Аргентинское песо
|
0,0135
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3190
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1040
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1307
|
1 Чешская крона
|
0,0717
|
100 Чилийских песо
|
0,1833
|
1 Китайский юань
|
0,2540
|
1 Датская крона
|
0,2385
|
1 Грузинский лари
|
0,5931
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0215
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0590
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1647
|
1 Швейцарский франк
|
1,7698
|
1 Израильский шекель
|
0,4842
|
1 Канадский доллар
|
1,3225
|
1 Кувейтский динар
|
5,5413
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0212
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3849
|
1 Мексиканское песо
|
0,0839
|
1 Молдавский лей
|
0,0890
|
1 Египетский фунт
|
0,0901
|
1 Норвежская крона
|
0,1729
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,3762
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2176
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2608
|
1 Турецкая лира
|
0,1010
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0571
|
1 Таджикский сомони
|
0,1515
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,2476
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0562
|
Золото (1 унция)
|
3079,6860
|
Серебро (1 унция)
|
34,3069
|
Платина (1 унция)
|
1513,4760
|
Палладий (1 унция)
|
3302,0800