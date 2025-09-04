Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9807 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,4%, до 2,0993 маната.