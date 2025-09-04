Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2025)

    • 04 сентября, 2025
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9807 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,4%, до 2,0993 маната.  

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9807

    100 российских рублей

    2,0993

    1 австралийский доллар

    1,1098

    1 белорусский рубль

    0,5707

    1 болгарский лев

    1,0131

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1220

    1 чешская крона

    0,0811

    1 китайский юань

    0,2380

    1 датская крона

    0,2654

    1 грузинский лари

    0,6308

    1 гонконгский доллар

    0,2180

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2825

    10 000 иранских риалов

    0,0302

    1 шведская крона

    0,1802

    1 швейцарский франк

    2,1132

    1 израильский шекель

    0,5058

    1 канадский доллар

    1,2311

    1 кувейтский динар

    5,5581

    100 казахстанских тенге

    0,3148

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5033

    1 молдавский лей

    0,1025

    1 норвежская крона

    0,1692

    100 узбекских сомов

    0,0137

    100 пакистанских рупий

    0,6033

    1 польский злотый

    0,4657

    1 румынский лей

    0,3903

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3187

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3223

    1 Турецкая лира

    0,0413

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    100 Японских йен

    1,1467

    1 Новозеландский доллар

    0,9976

    Золото

    6005,0630

    Серебро

    69,2989

    Платина

    2403,5705

    Палладий

    1932,0925
