Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2025)
- 04 сентября, 2025
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9807 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,4%, до 2,0993 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9807
|
100 российских рублей
|
2,0993
|
1 австралийский доллар
|
1,1098
|
1 белорусский рубль
|
0,5707
|
1 болгарский лев
|
1,0131
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1220
|
1 чешская крона
|
0,0811
|
1 китайский юань
|
0,2380
|
1 датская крона
|
0,2654
|
1 грузинский лари
|
0,6308
|
1 гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2825
|
10 000 иранских риалов
|
0,0302
|
1 шведская крона
|
0,1802
|
1 швейцарский франк
|
2,1132
|
1 израильский шекель
|
0,5058
|
1 канадский доллар
|
1,2311
|
1 кувейтский динар
|
5,5581
|
100 казахстанских тенге
|
0,3148
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5033
|
1 молдавский лей
|
0,1025
|
1 норвежская крона
|
0,1692
|
100 узбекских сомов
|
0,0137
|
100 пакистанских рупий
|
0,6033
|
1 польский злотый
|
0,4657
|
1 румынский лей
|
0,3903
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3187
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3223
|
1 Турецкая лира
|
0,0413
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1467
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9976
|
Золото
|
6005,0630
|
Серебро
|
69,2989
|
Платина
|
2403,5705
|
Палладий
|
1932,0925