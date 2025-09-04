İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.09.2025)

    Maliyyə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9807 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,0993 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9807

    100 Rusiya rublu

    2,0993

    1 Avstraliya dolları

    1,1098

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0131

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1220

    1 Çexiya kronu

    0,0811

    1 Çin yuanı

    0,2380

    1 Danimarka kronu

    0,2654

    1 Gürcü larisi

    0,6308

    1 Honq Konq dolları

    0,2180

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2825

    10 000 İran rialı

    0,0302

    1 İsveç kronu

    0,1802

    1 İsveçrə frankı

    2,1132

    1 İsrail şekeli

    0,5058

    1 Kanada dolları

    1,2311

    1 Küveyt dinarı

    5,5581

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3148

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5033

    1 Moldova leyi

    0,1025

    1 Norveç kronu

    0,1692

    100 Özbək somu

    0,0137

    100 Pakistan rupisi

    0,6033

    1 Polşa zlotası

    0,4657

    1 Rumıniya leyi

    0,3903

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3187

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3223

    Türk lirəsi

    0,0413

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0411

    Yapon yeni

    1,1467

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9976

    Qızıl

    6005,0630

    Gümüş

    69,2989

    Platin

    2403,5705

    Palladium

    1932,0925
    Rus Versiası Rus Versiası
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2025)
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    CBA currency exchange rates (04.09.2025)

