Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.09.2025)
- 04 sentyabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9807 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,0993 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9807
|
100 Rusiya rublu
|
2,0993
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1098
|
1 Belarus rublu
|
0,5707
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0131
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1220
|
1 Çexiya kronu
|
0,0811
|
1 Çin yuanı
|
0,2380
|
1 Danimarka kronu
|
0,2654
|
1 Gürcü larisi
|
0,6308
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2180
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2825
|
10 000 İran rialı
|
0,0302
|
1 İsveç kronu
|
0,1802
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1132
|
1 İsrail şekeli
|
0,5058
|
1 Kanada dolları
|
1,2311
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5581
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3148
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5033
|
1 Moldova leyi
|
0,1025
|
1 Norveç kronu
|
0,1692
|
100 Özbək somu
|
0,0137
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6033
|
1 Polşa zlotası
|
0,4657
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3903
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3187
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3223
|
Türk lirəsi
|
0,0413
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1467
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9976
|
Qızıl
|
6005,0630
|
Gümüş
|
69,2989
|
Platin
|
2403,5705
|
Palladium
|
1932,0925