Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2025)
- 03 ноября, 2025
- 09:21
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9609 маната, а курс 100 российских рублей - на 1%, до 2,1026 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9609
|
100 российских рублей
|
2,1026
|
1 австралийский доллар
|
1,1141
|
1 белорусский рубль
|
0,5699
|
1 болгарский лев
|
1,0024
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1191
|
1 чешская крона
|
0,0806
|
1 китайский юань
|
0,2389
|
1 датская крона
|
0,2626
|
1 грузинский лари
|
0,6282
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0191
|
1 британский фунт
|
2,2342
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1792
|
1 швейцарский франк
|
2,1131
|
1 израильский шекель
|
0,5217
|
1 канадский доллар
|
1,2134
|
1 кувейтский динар
|
5,5367
|
100 казахстанских тенге
|
0,3209
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5058
|
1 молдавский лей
|
0,1006
|
1 норвежская крона
|
0,1680
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6012
|
1 польский злотый
|
0,4606
|
1 румынский лей
|
0,3856
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3057
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3093
|
1 Турецкая лира
|
0,0404
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,1034
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9733
|
Золото
|
6806,9615
|
Серебро
|
82,9592
|
Платина
|
2712,5880
|
Палладий
|
2445,2800