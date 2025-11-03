Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2025)

    Финансы
    • 03 ноября, 2025
    • 09:21
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9609 маната, а курс 100 российских рублей - на 1%, до 2,1026 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9609

    100 российских рублей

    2,1026

    1 австралийский доллар

    1,1141

    1 белорусский рубль

    0,5699

    1 болгарский лев

    1,0024

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1191

    1 чешская крона

    0,0806

    1 китайский юань

    0,2389

    1 датская крона

    0,2626

    1 грузинский лари

    0,6282

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0191

    1 британский фунт

    2,2342

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1792

    1 швейцарский франк

    2,1131

    1 израильский шекель

    0,5217

    1 канадский доллар

    1,2134

    1 кувейтский динар

    5,5367

    100 казахстанских тенге

    0,3209

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5058

    1 молдавский лей

    0,1006

    1 норвежская крона

    0,1680

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6012

    1 польский злотый

    0,4606

    1 румынский лей

    0,3856

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3057

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3093

    1 Турецкая лира

    0,0404

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0405

    100 Японских йен

    1,1034

    1 Новозеландский доллар

    0,9733

    Золото

    6806,9615

    Серебро

    82,9592

    Платина

    2712,5880

    Палладий

    2445,2800
