    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.11.2025)

    Maliyyə
    • 03 noyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9609 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % azalaraq 2,1026 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9609

    100 Rusiya rublu

    2,1026

    1 Avstraliya dolları

    1,1141

    1 Belarus rublu

    0,5699

    1 Bolqarıstan levi

    1,0024

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1191

    1 Çexiya kronu

    0,0806

    1 Çin yuanı

    0,2389

    1 Danimarka kronu

    0,2626

    1 Gürcü larisi

    0,6282

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0191

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2342

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1792

    1 İsveçrə frankı

    2,1131

    1 İsrail şekeli

    0,5217

    1 Kanada dolları

    1,2134

    1 Küveyt dinarı

    5,5367

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3209

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5058

    1 Moldova leyi

    0,1006

    1 Norveç kronu

    0,1680

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6012

    1 Polşa zlotası

    0,4606

    1 Rumıniya leyi

    0,3856

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3057

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3093

    Türk lirəsi

    0,0404

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0405

    Yapon yeni

    1,1034

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9733

    Qızıl

    6806,9615

    Gümüş

    82,9592

    Platin

    2712,5880

    Palladium

    2445,2800
    məzənnə dollar manat

