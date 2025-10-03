Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9921 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,7% - до 2,0614 маната.