    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2025)

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 09:29
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9921 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,7% - до 2,0614 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9921

    1 Российский рубль

    2,0614

    1 Австралийский доллар

    1,1205

    1 Белорусский рубль

    0,5592

    1 Болгарский леви

    1,0187

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1207

    1 Чешская крона

    0,0820

    1 Китайский юань

    0,2387

    1 Датская крона

    0,2668

    1 Грузинский лари

    0,6246

    1 Гонконгский доллар

    0,2185

    1 Индийская рупия

    0,0192

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2841

    100 Иранских риалов

    -

    1 Шведская крона

    0,1807

    1 Швейцарский франк

    2,1310

    1 Израильский шекель

    0,5129

    1 Канадский доллар

    1,2170

    1 Кувейтский динар

    5,5572

    100 Казахстанских тенге

    0,3108

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0195

    100 Венгерских форинтов

    0,5117

    1 Молдавский лей

    0,1023

    1 Норвежская крона

    0,1701

    100 Узбекских сумов

    0,0141

    100 Пакистанских рупий

    0,6007

    1 Польский злотый

    0,4678

    1 Румынский лей

    0,3917

    1 Сербский динар

    0,0170

    1 Сингапурский доллар

    1,3176

    1 Саудовский риал

    0,4533

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3330

    1 Турецкая лира

    0,0408

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0414

    1 Японская йена

    1,1508

    1 Новозеландский доллар

    0,9886

    Золото (1 унция)

    6535,8795

    Серебро (1 унция)

    79,7419

    Платина (1 унция)

    2657,3550

    Палладиум (1 унция)

    2125,2295
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.10.2025)
    CBA currency exchange rates (03.10.2025)

