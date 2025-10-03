Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2025)
- 03 октября, 2025
- 09:29
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9921 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,7% - до 2,0614 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9921
|
1 Российский рубль
|
2,0614
|
1 Австралийский доллар
|
1,1205
|
1 Белорусский рубль
|
0,5592
|
1 Болгарский леви
|
1,0187
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1207
|
1 Чешская крона
|
0,0820
|
1 Китайский юань
|
0,2387
|
1 Датская крона
|
0,2668
|
1 Грузинский лари
|
0,6246
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0192
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2841
|
100 Иранских риалов
|
-
|
1 Шведская крона
|
0,1807
|
1 Швейцарский франк
|
2,1310
|
1 Израильский шекель
|
0,5129
|
1 Канадский доллар
|
1,2170
|
1 Кувейтский динар
|
5,5572
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3108
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5117
|
1 Молдавский лей
|
0,1023
|
1 Норвежская крона
|
0,1701
|
100 Узбекских сумов
|
0,0141
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6007
|
1 Польский злотый
|
0,4678
|
1 Румынский лей
|
0,3917
|
1 Сербский динар
|
0,0170
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3176
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3330
|
1 Турецкая лира
|
0,0408
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0414
|
1 Японская йена
|
1,1508
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9886
|
Золото (1 унция)
|
6535,8795
|
Серебро (1 унция)
|
79,7419
|
Платина (1 унция)
|
2657,3550
|
Палладиум (1 унция)
|
2125,2295