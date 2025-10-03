Ilham Aliyev 3rd CIS Games BCAW2025 Climate week European Political Community Summit
    CBA currency exchange rates (03.10.2025)

    Finance
    • 03 October, 2025
    • 09:43
    CBA currency exchange rates (03.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 1.9921 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.7% to 2.0614 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9921

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0614

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1205

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5592

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0187

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1207

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0820

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2387

    1 DKK (Danish krone)

    0.2668

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6246

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2841

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1807

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1310

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5129

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2170

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5572

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3108

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5117

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1023

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1701

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6007

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4678

    1 RON (Romanian leu)

    0.3917

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3176

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3330

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0408

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0414

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1508

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9886

    Gold (1 ounce)

    6,535.8795

    Silver (1 ounce)

    79.7419

    Platinum (1 ounce)

    2,657.3550

    Palladium (1 ounce)

    2,125.2295
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2025)

