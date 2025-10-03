İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.10.2025)

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 09:13
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9921 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0614 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9921

    100 Rusiya rublu

    2,0614

    1 Avstraliya dolları

    1,1205

    1 Belarus rublu

    0,5592

    1 Bolqarıstan levi

    1,0187

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1207

    1 Çexiya kronu

    0,0820

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2668

    1 Gürcü larisi

    0,6246

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2841

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1807

    1 İsveçrə frankı

    2,1310

    1 İsrail şekeli

    0,5129

    1 Kanada dolları

    1,2170

    1 Küveyt dinarı

    5,5572

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3108

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5117

    1 Moldova leyi

    0,1023

    1 Norveç kronu

    0,1701

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6007

    1 Polşa zlotası

    0,4678

    1 Rumıniya leyi

    0,3917

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3176

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3330

    Türk lirəsi

    0,0408

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0414

    Yapon yeni

    1,1508

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9886

    Qızıl

    6535,8795

    Gümüş

    79,7419

    Platin

    2657,3550

    Palladium

    2125,2295
