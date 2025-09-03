    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2025)

    Финансы
    • 03 сентября, 2025
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,9774 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,2%, до 2,1074 маната.  

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9774

    100 российских рублей

    2,1074

    1 австралийский доллар

    1,1086

    1 белорусский рубль

    0,5707

    1 болгарский лев

    1,0113

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1221

    1 чешская крона

    0,0807

    1 китайский юань

    0,2379

    1 датская крона

    0,2650

    1 грузинский лари

    0,6308

    1 гонконгский доллар

    0,2178

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2726

    10 000 иранских риалов

    0,0302

    1 шведская крона

    0,1797

    1 швейцарский франк

    2,1111

    1 израильский шекель

    0,5031

    1 канадский доллар

    1,2326

    1 кувейтский динар

    5,5587

    100 казахстанских тенге

    0,3151

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,4999

    1 молдавский лей

    0,1027

    1 норвежская крона

    0,1695

    100 узбекских сомов

    0,0137

    100 пакистанских рупий

    0,6022

    1 польский злотый

    0,4637

    1 румынский лей

    0,3893

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3186

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3214

    1 Турецкая лира

    0,0413

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0410

    100 Японских йен

    1,1440

    1 Новозеландский доллар

    0,9965

    Золото

    6013,0190

    Серебро

    69,2366

    Платина

    2386,6385

    Палладий

    1945,5310
       
       
       
       
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2025)
    Английская версия Английская версия
    CBA currency exchange rates (03.09.2025)

