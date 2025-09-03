Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2025)
- 03 сентября, 2025
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,9774 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,2%, до 2,1074 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9774
|
100 российских рублей
|
2,1074
|
1 австралийский доллар
|
1,1086
|
1 белорусский рубль
|
0,5707
|
1 болгарский лев
|
1,0113
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1221
|
1 чешская крона
|
0,0807
|
1 китайский юань
|
0,2379
|
1 датская крона
|
0,2650
|
1 грузинский лари
|
0,6308
|
1 гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2726
|
10 000 иранских риалов
|
0,0302
|
1 шведская крона
|
0,1797
|
1 швейцарский франк
|
2,1111
|
1 израильский шекель
|
0,5031
|
1 канадский доллар
|
1,2326
|
1 кувейтский динар
|
5,5587
|
100 казахстанских тенге
|
0,3151
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4999
|
1 молдавский лей
|
0,1027
|
1 норвежская крона
|
0,1695
|
100 узбекских сомов
|
0,0137
|
100 пакистанских рупий
|
0,6022
|
1 польский злотый
|
0,4637
|
1 румынский лей
|
0,3893
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3186
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3214
|
1 Турецкая лира
|
0,0413
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1440
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9965
|
Золото
|
6013,0190
|
Серебро
|
69,2366
|
Платина
|
2386,6385
|
Палладий
|
1945,5310