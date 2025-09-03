    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Maliyyə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9774 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1074 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9774

    100 Rusiya rublu

    2,1074

    1 Avstraliya dolları

    1,1086

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0113

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1221

    1 Çexiya kronu

    0,0807

    1 Çin yuanı

    0,2379

    1 Danimarka kronu

    0,2650

    1 Gürcü larisi

    0,6308

    1 Honq Konq dolları

    0,2178

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2726

    10 000 İran rialı

    0,0302

    1 İsveç kronu

    0,1797

    1 İsveçrə frankı

    2,1111

    1 İsrail şekeli

    0,5031

    1 Kanada dolları

    1,2326

    1 Küveyt dinarı

    5,5587

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3151

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,4999

    1 Moldova leyi

    0,1027

    1 Norveç kronu

    0,1695

    100 Özbək somu

    0,0137

    100 Pakistan rupisi

    0,6022

    1 Polşa zlotası

    0,4637

    1 Rumıniya leyi

    0,3893

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3186

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3214

    Türk lirəsi

    0,0413

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0410

    Yapon yeni

    1,1440

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9965

    Qızıl

    6013,0190

    Gümüş

    69,2366

    Platin

    2386,6385

    Palladium

    1945,5310
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2025)
    CBA currency exchange rates (03.09.2025)

