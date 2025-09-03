Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2025)
- 03 sentyabr, 2025
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9774 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1074 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9774
|
100 Rusiya rublu
|
2,1074
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1086
|
1 Belarus rublu
|
0,5707
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0113
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1221
|
1 Çexiya kronu
|
0,0807
|
1 Çin yuanı
|
0,2379
|
1 Danimarka kronu
|
0,2650
|
1 Gürcü larisi
|
0,6308
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2178
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2726
|
10 000 İran rialı
|
0,0302
|
1 İsveç kronu
|
0,1797
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1111
|
1 İsrail şekeli
|
0,5031
|
1 Kanada dolları
|
1,2326
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5587
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3151
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,4999
|
1 Moldova leyi
|
0,1027
|
1 Norveç kronu
|
0,1695
|
100 Özbək somu
|
0,0137
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6022
|
1 Polşa zlotası
|
0,4637
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3893
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3186
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3214
|
Türk lirəsi
|
0,0413
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0410
|
Yapon yeni
|
1,1440
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9965
|
Qızıl
|
6013,0190
|
Gümüş
|
69,2366
|
Platin
|
2386,6385
|
Palladium
|
1945,5310