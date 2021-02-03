Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 2,0471 маната, курс рубля не изменился - 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0471
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,2943
|
1 Аргентинское песо
|
0,0194
|
1 Белорусский рубль
|
0,6460
|
1 Бразильский реал
|
0,3172
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1138
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1525
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2325
|
1 Китайский юань
|
0,2632
|
1 Датская крона
|
0,2752
|
1 Грузинский лари
|
0,5137
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3235
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2026
|
1 Швейцарский франк
|
1,8936
|
1 Израильский шекель
|
0,5146
|
1 Канадский доллар
|
1,3306
|
1 Кувейтский динар
|
5,6118
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4200
|
1 Мексиканское песо
|
0,0845
|
1 Молдавский лей
|
0,0981
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1977
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4569
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2765
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4410
|
1 Турецкая лира
|
0,2362
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,6190
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2270
|
Золото (1 унция)
|
3129,9890
|
Серебро (1 унция)
|
45,8285
|
Платина (1 унция)
|
1869,4050
|
Палладий (1 унция)
|
3826,5215