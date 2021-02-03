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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,33% - до 2,0471 маната, курс рубля не изменился - 0,0224 маната
Финансы
3 февраля 2021 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 2,0471 маната, курс рубля не изменился - 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0471

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2943

1 Аргентинское песо

0,0194

1 Белорусский рубль

0,6460

1 Бразильский реал

0,3172

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1138

100 Вон Республики Корея

0,1525

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2325

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2752

1 Грузинский лари

0,5137

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3235

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2026

1 Швейцарский франк

1,8936

1 Израильский шекель

0,5146

1 Канадский доллар

1,3306

1 Кувейтский динар

5,6118

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4200

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0981

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1977

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4569

1 Сингапурский доллар

1,2765

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4410

1 Турецкая лира

0,2362

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,6190

1 Новозеландский доллар

1,2270

Золото (1 унция)

3129,9890

Серебро (1 унция)

45,8285

Платина (1 унция)

1869,4050

Палладий (1 унция)

3826,5215
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2021)

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