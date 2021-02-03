Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2021)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,33% - до 2,0471 маната, курс рубля не изменился - 0,0224 маната

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33% - до 2,0471 маната, курс рубля не изменился - 0,0224 маната.