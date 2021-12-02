Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,9253, курс рубля на 0,43% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9253
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2069
|
1 Аргентинское песо
|
0,0168
|
1 Белорусский рубль
|
0,6692
|
1 Бразильский реал
|
0,2993
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1062
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1443
|
1 Чешская крона
|
0,0756
|
100 Чилийских песо
|
0,2027
|
1 Китайский юань
|
0, 2669
|
1 Датская крона
|
0,2589
|
1 Грузинский лари
|
0,5440
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2596
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1873
|
1 Швейцарский франк
|
1,8477
|
1 Израильский шекель
|
0,5367
|
1 Канадский доллар
|
1,3273
|
1 Кувейтский динар
|
5,6184
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4021
|
1 Мексиканское песо
|
0,0794
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1872
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4164
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2446
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3792
|
1 Турецкая лира
|
0,1264
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0622
|
100 Японских йен
|
1,5036
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1588
|
Золото (1 унция)
|
3021,1975
|
Серебро (1 унция)
|
38,0749
|
Платина (1 унция)
|
1614,0265
|
Палладий (1 унция)
|
2989,5010