О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,9253, курс рубля на 0,43% - до 0,0229 маната.
Финансы
2 декабря 2021 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,9253, курс рубля на 0,43% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9253

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2069

1 Аргентинское песо

0,0168

1 Белорусский рубль

0,6692

1 Бразильский реал

0,2993

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1062

100 Вон Республики Корея

0,1443

1 Чешская крона

0,0756

100 Чилийских песо

0,2027

1 Китайский юань

0, 2669

1 Датская крона

0,2589

1 Грузинский лари

0,5440

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,2596

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1873

1 Швейцарский франк

1,8477

1 Израильский шекель

0,5367

1 Канадский доллар

1,3273

1 Кувейтский динар

5,6184

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4021

1 Мексиканское песо

0,0794

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1872

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4164

1 Сингапурский доллар

1,2446

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3792

1 Турецкая лира

0,1264

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0622

100 Японских йен

1,5036

1 Новозеландский доллар

1,1588

Золото (1 унция)

3021,1975

Серебро (1 унция)

38,0749

Платина (1 унция)

1614,0265

Палладий (1 унция)

2989,5010
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.12.2021)

Самое важное

Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
1 декабря 2021 г. 16:51
В Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
ФотоВ Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
1 декабря 2021 г. 13:30
Азербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
1 декабря 2021 г. 13:28
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
1 декабря 2021 г. 00:00
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
30 ноября 2021 г. 21:59
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
30 ноября 2021 г. 16:29
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
30 ноября 2021 г. 16:17
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
30 ноября 2021 г. 09:41
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
30 ноября 2021 г. 08:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi