    Финансы
    • 02 октября, 2025
    • 09:17
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% до 1,9952 манатов, а курс 100 российских рублей вырос на 1,2% до 2,0763 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9952

    100 российских рублей

    2,0763

    1 австралийский доллар

    1,1253

    1 белорусский рубль

    0,5592

    1 болгарский лев

    1,0200

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1214

    1 чешская крона

    0,0822

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2672

    1 грузинский лари

    0,6248

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2913

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1815

    1 швейцарский франк

    2,1342

    1 израильский шекель

    0,5124

    1 канадский доллар

    1,2192

    1 кувейтский динар

    5,5643

    100 казахстанских тенге

    0,3107

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5126

    1 молдавский лей

    0,1024

    1 норвежская крона

    0,1715

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6010

    1 польский злотый

    0,4679

    1 румынский лей

    0,3924

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3196

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3307

    1 Турецкая лира

    0,0409

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0412

    100 Японских йен

    1,1554

    1 Новозеландский доллар

    0,9914

    Золото

    6571,4435

    Серебро

    80,3420

    Платина

    2659,2760

    Палладий

    2161,6860
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2025)
    CBA currency exchange rates (02.10.2025)

