Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% до 1,9952 манатов, а курс 100 российских рублей вырос на 1,2% до 2,0763 маната.