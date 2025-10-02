Ilham Aliyev TRIPP 3rd CIS Games BCAW2025 Climate week INMerge2025 European Political Community Summit
    Ilham Aliyev TRIPP 3rd CIS Games BCAW2025 Climate week INMerge2025 European Political Community Summit

    CBA currency exchange rates (02.10.2025)

    Finance
    • 02 October, 2025
    • 10:02
    CBA currency exchange rates (02.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 1.9952 manats, and 100 Russian rubles increased by 1.2% to 2.0763 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9952

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0763

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1253

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5592

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0200

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1214

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0822

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2387

    1 DKK (Danish krone)

    0.2672

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6248

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2913

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1815

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1342

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5124

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2192

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5643

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3107

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5126

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1024

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1715

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6010

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4679

    1 RON (Romanian leu)

    0.3924

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3196

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3307

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0409

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0412

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1554

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9914

    Gold (1 ounce)

    6,571.4435

    Silver (1 ounce)

    80.3420

    Platinum (1 ounce)

    2,659.2760

    Palladium (1 ounce)

    2,161.6860
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2025)

    Latest News

    12:44

    Ilham Aliyev attending opening of plenary session of European Political Community Summit

    Other
    12:29
    Photo

    President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan in Copenhagen - UPDATED

    Foreign policy
    12:28

    Albanian PM hails peace progress between Azerbaijan and Armenia

    Foreign policy
    12:27

    Azerbaijani and Armenian leaders agree to continue contacts

    Foreign policy
    12:19

    Orban: Azerbaijan is EU's 'gold reserve'

    Foreign policy
    12:18
    Photo

    Booby-trap explosive device found in Shusha

    Military
    12:15

    Costa and von der Leyen hail meeting with President Ilham Aliyev as 'constructive'

    Foreign policy
    12:08

    Uzbekneftegaz invites third parties to participate in PSA with SOCAR in Uzbekistan

    Energy
    12:06

    Danish media: Copenhagen experienced serious problems in match against Qarabag

    Football
    All News Feed