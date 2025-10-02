İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2025)

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2025
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9952 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2% artaraq 2,0763 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9952

    100 Rusiya rublu

    2,0763

    1 Avstraliya dolları

    1,1253

    1 Belarus rublu

    0,5592

    1 Bolqarıstan levi

    1,0200

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1214

    1 Çexiya kronu

    0,0822

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2672

    1 Gürcü larisi

    0,6248

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2913

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1815

    1 İsveçrə frankı

    2,1342

    1 İsrail şekeli

    0,5124

    1 Kanada dolları

    1,2192

    1 Küveyt dinarı

    5,5643

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3107

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5126

    1 Moldova leyi

    0,1024

    1 Norveç kronu

    0,1715

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6010

    1 Polşa zlotası

    0,4679

    1 Rumıniya leyi

    0,3924

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3196

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3307

    Türk lirəsi

    0,0409

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0412

    Yapon yeni

    1,1554

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9914

    Qızıl

    6571,4435

    Gümüş

    80,3420

    Platin

    2659,2760

    Palladium

    2161,6860
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2025)

    Son xəbərlər

    09:47

    "Qarabağ"ın futbolçusu Məhəmməd Salah və Kilian Mbappenin nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    09:45
    Foto

    "Bahar" və "Qum-dəniz" yataqlarının yenidən işlənməsi üzrə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb

    Energetika
    09:37

    UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələ bu gün başlayır

    Futbol
    09:32

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    İqtisadiyyat
    09:27

    Tramp kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifinqində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    09:26

    Nyu-Yorkda iki təyyarə toqquşub, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    09:14

    UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" bu gün Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:05

    UEFA reytinqi: "Qarabağ" Azərbaycanın əmsalını daha da artırıb

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti