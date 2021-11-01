Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,1% - до 1,9632, курс рубля на 1,2% - 0,0239 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9632
|
1 Российский рубль
|
0,0239
|
1 Австралийский доллар
|
1,2753
|
1 Аргентинское песо
|
0,0170
|
1 Белорусский рубль
|
0,7017
|
1 Бразильский реал
|
0,3016
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1114
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1442
|
1 Чешская крона
|
0,0765
|
100 Чилийских песо
|
0,2087
|
1 Китайский юань
|
0, 2654
|
1 Датская крона
|
0,2639
|
1 Грузинский лари
|
0, 5371
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3247
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1975
|
1 Швейцарский франк
|
1,8538
|
1 Израильский шекель
|
0, 5373
|
1 Канадский доллар
|
1,3718
|
1 Кувейтский динар
|
5,6374
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4099
|
1 Мексиканское песо
|
0,0825
|
1 Молдавский лей
|
0,0973
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2011
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4257
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2590
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4061
|
1 Турецкая лира
|
0,1771
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1513
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0647
|
100 Японских йен
|
1,4877
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2176
|
Золото (1 унция)
|
3033,3185
|
Серебро (1 унция)
|
40,4759
|
Платина (1 унция)
|
1750,3625
|
Палладий (1 унция)
|
3391,4235