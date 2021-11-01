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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,1% - до 1,9632, курс рубля на 1,2% - 0,0239 маната.
Финансы
1 ноября 2021 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,1% - до 1,9632, курс рубля на 1,2% - 0,0239 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9632

1 Российский рубль

0,0239

1 Австралийский доллар

1,2753

1 Аргентинское песо

0,0170

1 Белорусский рубль

0,7017

1 Бразильский реал

0,3016

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1114

100 Вон Республики Корея

0,1442

1 Чешская крона

0,0765

100 Чилийских песо

0,2087

1 Китайский юань

0, 2654

1 Датская крона

0,2639

1 Грузинский лари

0, 5371

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3247

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1975

1 Швейцарский франк

1,8538

1 Израильский шекель

0, 5373

1 Канадский доллар

1,3718

1 Кувейтский динар

5,6374

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4099

1 Мексиканское песо

0,0825

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2011

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4257

1 Сингапурский доллар

1,2590

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4061

1 Турецкая лира

0,1771

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1513

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0647

100 Японских йен

1,4877

1 Новозеландский доллар

1,2176

Золото (1 унция)

3033,3185

Серебро (1 унция)

40,4759

Платина (1 унция)

1750,3625

Палладий (1 унция)

3391,4235
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.11.2021)

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