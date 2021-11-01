Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,1% - до 1,9632, курс рубля на 1,2% - 0,0239 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,1% - до 1,9632, курс рубля на 1,2% - 0,0239 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9632 1 Российский рубль 0,0239 1 Австралийский доллар 1,2753 1 Аргентинское песо 0,0170 1 Белорусский рубль 0,7017 1 Бразильский реал 0,3016 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1114 100 Вон Республики Корея 0,1442 1 Чешская крона 0,0765 100 Чилийских песо 0,2087 1 Китайский юань 0, 2654 1 Датская крона 0,2639 1 Грузинский лари 0, 5371 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3247 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1975 1 Швейцарский франк 1,8538 1 Израильский шекель 0, 5373 1 Канадский доллар 1,3718 1 Кувейтский динар 5,6374 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4099 1 Мексиканское песо 0,0825 1 Молдавский лей 0,0973 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,2011 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4257 1 Сингапурский доллар 1,2590 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4061 1 Турецкая лира 0,1771 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1513 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0647 100 Японских йен 1,4877 1 Новозеландский доллар 1,2176 Золото (1 унция) 3033,3185 Серебро (1 унция) 40,4759 Платина (1 унция) 1750,3625 Палладий (1 унция) 3391,4235 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.11.2021)