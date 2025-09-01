Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2025)
- 01 сентября, 2025
- 09:29
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% до 1,9904 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5% до 2,0972 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9904
|
100 российских рублей
|
2,0972
|
1 австралийский доллар
|
1,1123
|
1 белорусский рубль
|
0,5707
|
1 болгарский лев
|
1,0144
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1220
|
1 чешская крона
|
0,0814
|
1 китайский юань
|
0,2384
|
1 датская крона
|
0,2666
|
1 грузинский лари
|
0,6302
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2981
|
10 000 иранских риалов
|
0,0302
|
1 шведская крона
|
0,1798
|
1 швейцарский франк
|
2,1259
|
1 израильский шекель
|
0,5081
|
1 канадский доллар
|
1,2374
|
1 кувейтский динар
|
5,5653
|
100 казахстанских тенге
|
0,3157
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5018
|
1 молдавский лей
|
0,1024
|
1 норвежская крона
|
0,1691
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,6012
|
1 польский злотый
|
0,4668
|
1 румынский лей
|
0,3923
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3243
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3267
|
1 Турецкая лира
|
0,0413
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1560
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0031
|
Золото
|
5908,4010
|
Серебро
|
68,7913
|
Платина
|
2342,7785
|
Палладий
|
1906,2780