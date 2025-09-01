Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2025)

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Финансы
    • 01 сентября, 2025
    • 09:29
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% до 1,9904 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5% до 2,0972 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9904

    100 российских рублей

    2,0972

    1 австралийский доллар

    1,1123

    1 белорусский рубль

    0,5707

    1 болгарский лев

    1,0144

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1220

    1 чешская крона

    0,0814

    1 китайский юань

    0,2384

    1 датская крона

    0,2666

    1 грузинский лари

    0,6302

    1 гонконгский доллар

    0,2182

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2981

    10 000 иранских риалов

    0,0302

    1 шведская крона

    0,1798

    1 швейцарский франк

    2,1259

    1 израильский шекель

    0,5081

    1 канадский доллар

    1,2374

    1 кувейтский динар

    5,5653

    100 казахстанских тенге

    0,3157

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5018

    1 молдавский лей

    0,1024

    1 норвежская крона

    0,1691

    100 узбекских сомов

    0,0136

    100 пакистанских рупий

    0,6012

    1 польский злотый

    0,4668

    1 румынский лей

    0,3923

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3243

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3267

    1 Турецкая лира

    0,0413

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    100 Японских йен

    1,1560

    1 Новозеландский доллар

    1,0031

    Золото

    5908,4010

    Серебро

    68,7913

    Платина

    2342,7785

    Палладий

    1906,2780
