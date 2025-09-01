    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.09.2025)

    Maliyyə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 09:11
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9904 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0972 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9904

    100 Rusiya rublu

    2,0972

    1 Avstraliya dolları

    1,1123

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0144

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1220

    1 Çexiya kronu

    0,0814

    1 Çin yuanı

    0,2384

    1 Danimarka kronu

    0,2666

    1 Gürcü larisi

    0,6302

    1 Honq Konq dolları

    0,2182

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2981

    10 000 İran rialı

    0,0302

    1 İsveç kronu

    0,1798

    1 İsveçrə frankı

    2,1259

    1 İsrail şekeli

    0,5081

    1 Kanada dolları

    1,2374

    1 Küveyt dinarı

    5,5653

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3157

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5018

    1 Moldova leyi

    0,1024

    1 Norveç kronu

    0,1691

    100 Özbək somu

    0,0136

    100 Pakistan rupisi

    0,6012

    1 Polşa zlotası

    0,4668

    1 Rumıniya leyi

    0,3923

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3243

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3267

    Türk lirəsi

    0,0413

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0411

    Yapon yeni

    1,1560

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0031

    Qızıl

    5908,4010

    Gümüş

    68,7913

    Platin

    2342,7785

    Palladium

    1906,2780
