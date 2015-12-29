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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2015)

    1 доллар - 1,5578 манатов

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,11% и составил 1,5578 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также вырос на 0,09% и составил 1,7079 манатов. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0221 манатов.

    ВалютаКурс
    1 Доллар США1.5578
    1 Евро1.7094
    1 Российский рубль0.0216
    1 Австралийский доллар1.1315
    1 Аргентинское песо0.1202
    100 Белорусских рублей0.0084
    1 Бразильский реал0.4038
    1 Дирхам ОАЭ0.4241
    1 Южноафриканский рэнд0.1018
    100 Вон Республики Корея0.1334
    1 Чешская крона0.0633
    100 Чилийских песо0.2201
    1 Китайский юань0.2401
    1 Датская крона0.2291
    1 Грузинский лари0.6477
    1 Гонконгский доллар0.2010
    1 Индийская рупия0.0235
    1 Английский фунт стерлингов2.3214
    100 Индонезийских рупий0.0114
    100 Иранских риалов0.0052
    1 Шведская крона0.1861
    1 Швейцарский франк1.5756
    1 Израильский шекель0.4014
    1 Канадский доллар1.1225
    1 Кувейтский динар5.1362
    1 Казахстанский тенге0.0046
    1 Киргизский сом0.0203
    100 Ливанских фунтов0.1033
    1 Малазийский ринггит0.3629
    1 Мексиканское песо0.0905
    1 Молдавский лей0.0790
    1 Египетский фунт0.1990
    1 Норвежская крона0.1794
    100 Узбекских сум0.0560
    1 Польский злотый0.4027
    1 Сингапурский доллар1.1049
    1 Саудовский риал0.4152
    1 СДР (спец. права заимствования)2.1659
    1 Турецкая лира0.5360
    1 Тайваньский доллар0.0474
    1 Таджикский сомони0.2350
    1 Новый туркменский манат0.4582
    1 Украинская гривна0.0663
    100 Японских йен1.2945
    1 Новозеландский доллар1.0697
    Золото (1 унция)1669,8058
    Серебро (1 унция)21,7858
    Платина (1 унция)1361,5172
    Палладий (1 унция)863,0212
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