Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2015)

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,11% и составил 1,5578 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также вырос на 0,09% и составил 1,7079 манатов. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0221 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5578 1 Евро 1.7094 1 Российский рубль 0.0216 1 Австралийский доллар 1.1315 1 Аргентинское песо 0.1202 100 Белорусских рублей 0.0084 1 Бразильский реал 0.4038 1 Дирхам ОАЭ 0.4241 1 Южноафриканский рэнд 0.1018 100 Вон Республики Корея 0.1334 1 Чешская крона 0.0633 100 Чилийских песо 0.2201 1 Китайский юань 0.2401 1 Датская крона 0.2291 1 Грузинский лари 0.6477 1 Гонконгский доллар 0.2010 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.3214 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1861 1 Швейцарский франк 1.5756 1 Израильский шекель 0.4014 1 Канадский доллар 1.1225 1 Кувейтский динар 5.1362 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0203 100 Ливанских фунтов 0.1033 1 Малазийский ринггит 0.3629 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0790 1 Египетский фунт 0.1990 1 Норвежская крона 0.1794 100 Узбекских сум 0.0560 1 Польский злотый 0.4027 1 Сингапурский доллар 1.1049 1 Саудовский риал 0.4152 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1659 1 Турецкая лира 0.5360 1 Тайваньский доллар 0.0474 1 Таджикский сомони 0.2350 1 Новый туркменский манат 0.4582 1 Украинская гривна 0.0663 100 Японских йен 1.2945 1 Новозеландский доллар 1.0697 Золото (1 унция) 1669,8058 Серебро (1 унция) 21,7858 Платина (1 унция) 1361,5172 Палладий (1 унция) 863,0212