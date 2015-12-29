Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2015)

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,11% и составил 1,5578 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также вырос на 0,09% и составил 1,7079 манатов. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0221 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5578
|1 Евро
|1.7094
|1 Российский рубль
|0.0216
|1 Австралийский доллар
|1.1315
|1 Аргентинское песо
|0.1202
|100 Белорусских рублей
|0.0084
|1 Бразильский реал
|0.4038
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4241
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1018
|100 Вон Республики Корея
|0.1334
|1 Чешская крона
|0.0633
|100 Чилийских песо
|0.2201
|1 Китайский юань
|0.2401
|1 Датская крона
|0.2291
|1 Грузинский лари
|0.6477
|1 Гонконгский доллар
|0.2010
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3214
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1861
|1 Швейцарский франк
|1.5756
|1 Израильский шекель
|0.4014
|1 Канадский доллар
|1.1225
|1 Кувейтский динар
|5.1362
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0203
|100 Ливанских фунтов
|0.1033
|1 Малазийский ринггит
|0.3629
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0790
|1 Египетский фунт
|0.1990
|1 Норвежская крона
|0.1794
|100 Узбекских сум
|0.0560
|1 Польский злотый
|0.4027
|1 Сингапурский доллар
|1.1049
|1 Саудовский риал
|0.4152
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1659
|1 Турецкая лира
|0.5360
|1 Тайваньский доллар
|0.0474
|1 Таджикский сомони
|0.2350
|1 Новый туркменский манат
|0.4582
|1 Украинская гривна
|0.0663
|100 Японских йен
|1.2945
|1 Новозеландский доллар
|1.0697
|Золото (1 унция)
|1669,8058
|Серебро (1 унция)
|21,7858
|Платина (1 унция)
|1361,5172
|Палладий (1 унция)
|863,0212
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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