Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2016)

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5787 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,16% и составил 1,7366 маната. Курс рубля снизился на 0,83% и составил 0,0239 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5787 1 Евро 1.7366 1 Российский рубль 0.0239 1 Австралийский доллар 1.1829 1 Аргентинское песо 0.1056 1 Белорусский рубль 0.7909 1 Бразильский реал 0.4819 1 Дирхам ОАЭ 0.4298 1 Южноафриканский рэнд 0.1100 100 Вон Республики Корея 0.1393 1 Чешская крона 0.0643 100 Чилийских песо 0.2391 1 Китайский юань 0.2367 1 Датская крона 0.2334 1 Грузинский лари 0.6712 1 Гонконгский доллар 0.2035 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.0730 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1826 1 Швейцарский франк 1.5929 1 Израильский шекель 0.4111 1 Канадский доллар 1.1981 1 Кувейтский динар 5.2188 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1048 1 Малазийский ринггит 0.3879 1 Мексиканское песо 0.0842 1 Молдавский лей 0.0798 1 Египетский фунт 0.1778 1 Норвежская крона 0.1845 100 Узбекских сум 0.0534 1 Польский злотый 0.3982 1 Сингапурский доллар 1.1626 1 Саудовский риал 0.4210 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1895 1 Турецкая лира 0.5192 1 Тайваньский доллар 0.0493 1 Таджикский сомони 0.2012 1 Новый туркменский манат 0.4699 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.4997 1 Новозеландский доллар 1.1124 Золото (1 унция) 2088,6201 Серебро (1 унция) 30,8952 Платина (1 унция) 1716,0469 Палладий (1 унция) 1084,5669