Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2016)

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5787 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,16% и составил 1,7366 маната. Курс рубля снизился на 0,83% и составил 0,0239 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5787
|1 Евро
|1.7366
|1 Российский рубль
|0.0239
|1 Австралийский доллар
|1.1829
|1 Аргентинское песо
|0.1056
|1 Белорусский рубль
|0.7909
|1 Бразильский реал
|0.4819
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4298
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1100
|100 Вон Республики Корея
|0.1393
|1 Чешская крона
|0.0643
|100 Чилийских песо
|0.2391
|1 Китайский юань
|0.2367
|1 Датская крона
|0.2334
|1 Грузинский лари
|0.6712
|1 Гонконгский доллар
|0.2035
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0730
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1826
|1 Швейцарский франк
|1.5929
|1 Израильский шекель
|0.4111
|1 Канадский доллар
|1.1981
|1 Кувейтский динар
|5.2188
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1048
|1 Малазийский ринггит
|0.3879
|1 Мексиканское песо
|0.0842
|1 Молдавский лей
|0.0798
|1 Египетский фунт
|0.1778
|1 Норвежская крона
|0.1845
|100 Узбекских сум
|0.0534
|1 Польский злотый
|0.3982
|1 Сингапурский доллар
|1.1626
|1 Саудовский риал
|0.4210
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1895
|1 Турецкая лира
|0.5192
|1 Тайваньский доллар
|0.0493
|1 Таджикский сомони
|0.2012
|1 Новый туркменский манат
|0.4699
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.4997
|1 Новозеландский доллар
|1.1124
|Золото (1 унция)
|2088,6201
|Серебро (1 унция)
|30,8952
|Платина (1 унция)
|1716,0469
|Палладий (1 унция)
|1084,5669
Tural İbadlıАвтор новости