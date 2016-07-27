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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2016)

    1 доллар США - 1,5787 маната

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5787 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,16% и составил 1,7366 маната. Курс рубля снизился на 0,83% и составил 0,0239 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5787
    1 Евро 1.7366
    1 Российский рубль 0.0239
    1 Австралийский доллар 1.1829
    1 Аргентинское песо 0.1056
    1 Белорусский рубль 0.7909
    1 Бразильский реал 0.4819
    1 Дирхам ОАЭ 0.4298
    1 Южноафриканский рэнд 0.1100
    100 Вон Республики Корея 0.1393
    1 Чешская крона 0.0643
    100 Чилийских песо 0.2391
    1 Китайский юань 0.2367
    1 Датская крона 0.2334
    1 Грузинский лари 0.6712
    1 Гонконгский доллар 0.2035
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.0730
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1826
    1 Швейцарский франк 1.5929
    1 Израильский шекель 0.4111
    1 Канадский доллар 1.1981
    1 Кувейтский динар 5.2188
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0235
    100 Ливанских фунтов 0.1048
    1 Малазийский ринггит 0.3879
    1 Мексиканское песо 0.0842
    1 Молдавский лей 0.0798
    1 Египетский фунт 0.1778
    1 Норвежская крона 0.1845
    100 Узбекских сум 0.0534
    1 Польский злотый 0.3982
    1 Сингапурский доллар 1.1626
    1 Саудовский риал 0.4210
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1895
    1 Турецкая лира 0.5192
    1 Тайваньский доллар 0.0493
    1 Таджикский сомони 0.2012
    1 Новый туркменский манат 0.4699
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.4997
    1 Новозеландский доллар 1.1124
    Золото (1 унция) 2088,6201
    Серебро (1 унция) 30,8952
    Платина (1 унция) 1716,0469
    Палладий (1 унция) 1084,5669
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