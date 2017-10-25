Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2017)

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7002 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,9991 маната, курс рубля - на 1,01%, до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9991
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3126
|1 Аргентинское песо
|0.0971
|1 Белорусский рубль
|0.8697
|1 Бразильский реал
|0.5241
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1236
|100 Вон Республики Корея
|0.1508
|1 Чешская крона
|0.0781
|100 Чилийских песо
|0.2688
|1 Китайский юань
|0.2560
|1 Датская крона
|0.2685
|1 Грузинский лари
|0.6739
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2326
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2067
|1 Швейцарский франк
|1.7153
|1 Израильский шекель
|0.4851
|1 Канадский доллар
|1.3404
|1 Кувейтский динар
|5.6247
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4016
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0983
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2122
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4704
|1 Сингапурский доллар
|1.2480
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3948
|1 Турецкая лира
|0.4550
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4852
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.4925
|1 Новозеландский доллар
|1.1730
|Золото (1 унция)
|2170,2203
|Серебро (1 унция)
|28,7147
|Платина (1 унция)
|1567,5844
|Палладий (1 унция)
|1637,2926
Tural İbadlıАвтор новости
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