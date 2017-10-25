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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7002 маната

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7002 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,9991 маната, курс рубля - на 1,01%, до 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9991
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3126
    1 Аргентинское песо 0.0971
    1 Белорусский рубль 0.8697
    1 Бразильский реал 0.5241
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1236
    100 Вон Республики Корея 0.1508
    1 Чешская крона 0.0781
    100 Чилийских песо 0.2688
    1 Китайский юань 0.2560
    1 Датская крона 0.2685
    1 Грузинский лари 0.6739
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.2326
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2067
    1 Швейцарский франк 1.7153
    1 Израильский шекель 0.4851
    1 Канадский доллар 1.3404
    1 Кувейтский динар 5.6247
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4016
    1 Мексиканское песо 0.0885
    1 Молдавский лей 0.0983
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2122
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4704
    1 Сингапурский доллар 1.2480
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3948
    1 Турецкая лира 0.4550
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4852
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.4925
    1 Новозеландский доллар 1.1730
    Золото (1 унция) 2170,2203
    Серебро (1 унция) 28,7147
    Платина (1 унция) 1567,5844
    Палладий (1 унция) 1637,2926

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