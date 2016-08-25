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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2016)

    1 доллар США - 1,6245 маната

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6245 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,49% - до 1,8308 маната. Курс рубля упал на 1,19%, составив 0,0249 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6245
    1 Евро 1.8308
    1 Российский рубль 0.0249
    1 Австралийский доллар 1.2389
    1 Аргентинское песо 0.1094
    1 Белорусский рубль 0.8316
    1 Бразильский реал 0.5039
    1 Дирхам ОАЭ 0.4423
    1 Южноафриканский рэнд 0.1147
    100 Вон Республики Корея 0.1453
    1 Чешская крона 0.0678
    100 Чилийских песо 0.2419
    1 Китайский юань 0.2442
    1 Датская крона 0.2460
    1 Грузинский лари 0.7078
    1 Гонконгский доллар 0.2095
    1 Индийская рупия 0.0242
    1 Английский фунт стерлингов 2.1486
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1936
    1 Швейцарский франк 1.6799
    1 Израильский шекель 0.4317
    1 Канадский доллар 1.2572
    1 Кувейтский динар 5.3952
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1078
    1 Малазийский ринггит 0.4028
    1 Мексиканское песо 0.0880
    1 Молдавский лей 0.0823
    1 Египетский фунт 0.1829
    1 Норвежская крона 0.1979
    100 Узбекских сум 0.0544
    1 Польский злотый 0.4246
    1 Сингапурский доллар 1.2001
    1 Саудовский риал 0.4332
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2822
    1 Турецкая лира 0.5513
    1 Тайваньский доллар 0.0512
    1 Таджикский сомони 0.2064
    1 Новый туркменский манат 0.4647
    1 Украинская гривна 0.0641
    100 Японских йен 1.6163
    1 Новозеландский доллар 1.1887
    Золото (1 унция) 2156,1176
    Серебро (1 унция) 30,2985
    Платина (1 унция) 1770,7050
    Палладий (1 унция) 1124,1540

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