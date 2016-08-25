Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2016)

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6245 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,49% - до 1,8308 маната. Курс рубля упал на 1,19%, составив 0,0249 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6245 1 Евро 1.8308 1 Российский рубль 0.0249 1 Австралийский доллар 1.2389 1 Аргентинское песо 0.1094 1 Белорусский рубль 0.8316 1 Бразильский реал 0.5039 1 Дирхам ОАЭ 0.4423 1 Южноафриканский рэнд 0.1147 100 Вон Республики Корея 0.1453 1 Чешская крона 0.0678 100 Чилийских песо 0.2419 1 Китайский юань 0.2442 1 Датская крона 0.2460 1 Грузинский лари 0.7078 1 Гонконгский доллар 0.2095 1 Индийская рупия 0.0242 1 Английский фунт стерлингов 2.1486 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1936 1 Швейцарский франк 1.6799 1 Израильский шекель 0.4317 1 Канадский доллар 1.2572 1 Кувейтский динар 5.3952 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1078 1 Малазийский ринггит 0.4028 1 Мексиканское песо 0.0880 1 Молдавский лей 0.0823 1 Египетский фунт 0.1829 1 Норвежская крона 0.1979 100 Узбекских сум 0.0544 1 Польский злотый 0.4246 1 Сингапурский доллар 1.2001 1 Саудовский риал 0.4332 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2822 1 Турецкая лира 0.5513 1 Тайваньский доллар 0.0512 1 Таджикский сомони 0.2064 1 Новый туркменский манат 0.4647 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.6163 1 Новозеландский доллар 1.1887 Золото (1 унция) 2156,1176 Серебро (1 унция) 30,2985 Платина (1 унция) 1770,7050 Палладий (1 унция) 1124,1540