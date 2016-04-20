Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2016)

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,26% и составил 1,5128 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% и составил 1,7188 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5128
|1 Евро
|1.7188
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.1773
|1 Аргентинское песо
|0.1068
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4286
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4119
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1054
|100 Вон Республики Корея
|0.1336
|1 Чешская крона
|0.0636
|100 Чилийских песо
|0.2293
|1 Китайский юань
|0.2340
|1 Датская крона
|0.2310
|1 Грузинский лари
|0.6739
|1 Гонконгский доллар
|0.1950
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1732
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1870
|1 Швейцарский франк
|1.5729
|1 Израильский шекель
|0.4022
|1 Канадский доллар
|1.1895
|1 Кувейтский динар
|5.0192
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0216
|100 Ливанских фунтов
|0.1003
|1 Малазийский ринггит
|0.3908
|1 Мексиканское песо
|0.0871
|1 Молдавский лей
|0.0771
|1 Египетский фунт
|0.1704
|1 Норвежская крона
|0.1858
|100 Узбекских сум
|0.0524
|1 Польский злотый
|0.3995
|1 Сингапурский доллар
|1.1278
|1 Саудовский риал
|0.4034
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1021
|1 Турецкая лира
|0.5338
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4468
|1 Украинская гривна
|0.0595
|100 Японских йен
|1.3882
|1 Новозеландский доллар
|1.0602
|Золото (1 унция)
|1899,1691
|Серебро (1 унция)
|25,8840
|Платина (1 унция)
|1511,2872
|Палладий (1 унция)
|880,4496
Tural İbadlıАвтор новости