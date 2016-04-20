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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2016)

1 доллар США - 1,5128 маната

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,26% и составил 1,5128 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% и составил 1,7188 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0228 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.5128
1 Евро 1.7188
1 Российский рубль 0.0228
1 Австралийский доллар 1.1773
1 Аргентинское песо 0.1068
100 Белорусских рублей 0.0076
1 Бразильский реал 0.4286
1 Дирхам ОАЭ 0.4119
1 Южноафриканский рэнд 0.1054
100 Вон Республики Корея 0.1336
1 Чешская крона 0.0636
100 Чилийских песо 0.2293
1 Китайский юань 0.2340
1 Датская крона 0.2310
1 Грузинский лари 0.6739
1 Гонконгский доллар 0.1950
1 Индийская рупия 0.0228
1 Английский фунт стерлингов 2.1732
100 Индонезийских рупий 0.0115
100 Иранских риалов 0.0050
1 Шведская крона 0.1870
1 Швейцарский франк 1.5729
1 Израильский шекель 0.4022
1 Канадский доллар 1.1895
1 Кувейтский динар 5.0192
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0216
100 Ливанских фунтов 0.1003
1 Малазийский ринггит 0.3908
1 Мексиканское песо 0.0871
1 Молдавский лей 0.0771
1 Египетский фунт 0.1704
1 Норвежская крона 0.1858
100 Узбекских сум 0.0524
1 Польский злотый 0.3995
1 Сингапурский доллар 1.1278
1 Саудовский риал 0.4034
1 СДР (спец. права заимствования) 2.1021
1 Турецкая лира 0.5338
1 Тайваньский доллар 0.0469
1 Таджикский сомони 0.1927
1 Новый туркменский манат 0.4468
1 Украинская гривна 0.0595
100 Японских йен 1.3882
1 Новозеландский доллар 1.0602
Золото (1 унция) 1899,1691
Серебро (1 унция) 25,8840
Платина (1 унция) 1511,2872
Палладий (1 унция) 880,4496

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