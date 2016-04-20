Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2016)

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,26% и составил 1,5128 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% и составил 1,7188 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5128 1 Евро 1.7188 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.1773 1 Аргентинское песо 0.1068 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4286 1 Дирхам ОАЭ 0.4119 1 Южноафриканский рэнд 0.1054 100 Вон Республики Корея 0.1336 1 Чешская крона 0.0636 100 Чилийских песо 0.2293 1 Китайский юань 0.2340 1 Датская крона 0.2310 1 Грузинский лари 0.6739 1 Гонконгский доллар 0.1950 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1732 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1870 1 Швейцарский франк 1.5729 1 Израильский шекель 0.4022 1 Канадский доллар 1.1895 1 Кувейтский динар 5.0192 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0216 100 Ливанских фунтов 0.1003 1 Малазийский ринггит 0.3908 1 Мексиканское песо 0.0871 1 Молдавский лей 0.0771 1 Египетский фунт 0.1704 1 Норвежская крона 0.1858 100 Узбекских сум 0.0524 1 Польский злотый 0.3995 1 Сингапурский доллар 1.1278 1 Саудовский риал 0.4034 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1021 1 Турецкая лира 0.5338 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4468 1 Украинская гривна 0.0595 100 Японских йен 1.3882 1 Новозеландский доллар 1.0602 Золото (1 унция) 1899,1691 Серебро (1 унция) 25,8840 Платина (1 унция) 1511,2872 Палладий (1 унция) 880,4496