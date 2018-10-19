 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2018)

    Баку. 19октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36%, до 1, 9479 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9479
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2084
    1 Аргентинское песо 0.0464
    1 Белорусский рубль 0.8057
    1 Бразильский реал 0.4566
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1178
    100 Вон Республики Корея 0.1501
    1 Чешская крона 0.0753
    100 Чилийских песо 0.2511
    1 Китайский юань 0.2451
    1 Датская крона 0.2611
    1 Грузинский лари 0.6308
    1 Гонконгский доллар 0.2168
    1 Индийская рупия 0.0231
    1 Английский фунт стерлингов 2.2135
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1881
    1 Швейцарский франк 1.7064
    1 Израильский шекель 0.4638
    1 Канадский доллар 1.3011
    1 Кувейтский динар 5.6066
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4087
    1 Мексиканское песо 0.0888
    1 Молдавский лей 0.1001
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2055
    100 Узбекских сум 0.0207
    1 Польский злотый 0.4526
    1 Сингапурский доллар 1.2327
    1 Саудовский риал 0.4531
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3684
    1 Турецкая лира 0.3020
    1 Тайваньский доллар 0.0550
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0606
    100 Японских йен 1.5131
    1 Новозеландский доллар 1.1153
    Золото (1 унция) 2086.5970
    Серебро (1 унция) 24.8452
    Платина (1 унция) 1411.3910
    Палладий (1 унция) 1835.2095
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi