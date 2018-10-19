Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2018)

Баку. 19октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36%, до 1, 9479 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9479
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2084
|1 Аргентинское песо
|0.0464
|1 Белорусский рубль
|0.8057
|1 Бразильский реал
|0.4566
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1178
|100 Вон Республики Корея
|0.1501
|1 Чешская крона
|0.0753
|100 Чилийских песо
|0.2511
|1 Китайский юань
|0.2451
|1 Датская крона
|0.2611
|1 Грузинский лари
|0.6308
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2135
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1881
|1 Швейцарский франк
|1.7064
|1 Израильский шекель
|0.4638
|1 Канадский доллар
|1.3011
|1 Кувейтский динар
|5.6066
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4087
|1 Мексиканское песо
|0.0888
|1 Молдавский лей
|0.1001
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2055
|100 Узбекских сум
|0.0207
|1 Польский злотый
|0.4526
|1 Сингапурский доллар
|1.2327
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3684
|1 Турецкая лира
|0.3020
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0606
|100 Японских йен
|1.5131
|1 Новозеландский доллар
|1.1153
|Золото (1 унция)
|2086.5970
|Серебро (1 унция)
|24.8452
|Платина (1 унция)
|1411.3910
|Палладий (1 унция)
|1835.2095
Tural İbadlıАвтор новости