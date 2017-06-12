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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату также не изменился, оставшись на уровне 1,9076 маната, курс рубля снизился на 0,33%, составив 0,0298 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9076
    1 Российский рубль 0.0298
    1 Австралийский доллар 1.2808
    1 Аргентинское песо 0.1071
    1 Белорусский рубль 0.9078
    1 Бразильский реал 0.5163
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1322
    100 Вон Республики Корея 0.1512
    1 Чешская крона 0.0729
    100 Чилийских песо 0.2566
    1 Китайский юань 0.2504
    1 Датская крона 0.2565
    1 Грузинский лари 0.7060
    1 Гонконгский доллар 0.2183
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1709
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1954
    1 Швейцарский франк 1.7569
    1 Израильский шекель 0.4823
    1 Канадский доллар 1.2661
    1 Кувейтский динар 5.6097
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.3991
    1 Мексиканское песо 0.0937
    1 Молдавский лей 0.0938
    1 Египетский фунт 0.0941
    1 Норвежская крона 0.2007
    100 Узбекских сум 0.0439
    1 Польский злотый 0.4557
    1 Сингапурский доллар 1.2302
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3527
    1 Турецкая лира 0.4813
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4863
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5435
    1 Новозеландский доллар 1.2246
    Золото (1 унция) 2157,9896
    Серебро (1 унция) 29,2089
    Платина (1 унция) 1607,9151
    Палладий (1 унция) 1541,5379
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