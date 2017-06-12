Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2017)

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату также не изменился, оставшись на уровне 1,9076 маната, курс рубля снизился на 0,33%, составив 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9076
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.2808
|1 Аргентинское песо
|0.1071
|1 Белорусский рубль
|0.9078
|1 Бразильский реал
|0.5163
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1322
|100 Вон Республики Корея
|0.1512
|1 Чешская крона
|0.0729
|100 Чилийских песо
|0.2566
|1 Китайский юань
|0.2504
|1 Датская крона
|0.2565
|1 Грузинский лари
|0.7060
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1709
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1954
|1 Швейцарский франк
|1.7569
|1 Израильский шекель
|0.4823
|1 Канадский доллар
|1.2661
|1 Кувейтский динар
|5.6097
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.3991
|1 Мексиканское песо
|0.0937
|1 Молдавский лей
|0.0938
|1 Египетский фунт
|0.0941
|1 Норвежская крона
|0.2007
|100 Узбекских сум
|0.0439
|1 Польский злотый
|0.4557
|1 Сингапурский доллар
|1.2302
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3527
|1 Турецкая лира
|0.4813
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4863
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5435
|1 Новозеландский доллар
|1.2246
|Золото (1 унция)
|2157,9896
|Серебро (1 унция)
|29,2089
|Платина (1 унция)
|1607,9151
|Палладий (1 унция)
|1541,5379
Economic DepartmentАвтор новости