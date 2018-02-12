Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2018)

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,264%, до 2,0888 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0293 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0888
|1 Российский рубль
|0.0293
|1 Австралийский доллар
|1.3319
|1 Аргентинское песо
|0.0850
|1 Белорусский рубль
|0.8501
|1 Бразильский реал
|0.5150
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1419
|100 Вон Республики Корея
|0.1569
|1 Чешская крона
|0.0823
|100 Чилийских песо
|0.2816
|1 Китайский юань
|0.2696
|1 Датская крона
|0.2806
|1 Грузинский лари
|0.6996
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3571
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2107
|1 Швейцарский франк
|1.8122
|1 Израильский шекель
|0.4835
|1 Канадский доллар
|1.3535
|1 Кувейтский динар
|5.6642
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4323
|1 Мексиканское песо
|0.0910
|1 Молдавский лей
|0.1021
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2139
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4996
|1 Сингапурский доллар
|1.2829
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4560
|1 Турецкая лира
|0.4460
|1 Тайваньский доллар
|0.0580
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.5645
|1 Новозеландский доллар
|1.2362
|Золото (1 унция)
|2250,9834
|Серебро (1 унция)
|5220
|Платина (1 унция)
|1649,3309
|Палладий (1 унция)
|1675,5676
Tural İbadlıАвтор новости
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