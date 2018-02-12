Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2018)

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,264%, до 2,0888 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0888 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.3319 1 Аргентинское песо 0.0850 1 Белорусский рубль 0.8501 1 Бразильский реал 0.5150 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1419 100 Вон Республики Корея 0.1569 1 Чешская крона 0.0823 100 Чилийских песо 0.2816 1 Китайский юань 0.2696 1 Датская крона 0.2806 1 Грузинский лари 0.6996 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.3571 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2107 1 Швейцарский франк 1.8122 1 Израильский шекель 0.4835 1 Канадский доллар 1.3535 1 Кувейтский динар 5.6642 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4323 1 Мексиканское песо 0.0910 1 Молдавский лей 0.1021 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2139 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.4996 1 Сингапурский доллар 1.2829 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4560 1 Турецкая лира 0.4460 1 Тайваньский доллар 0.0580 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0629 100 Японских йен 1.5645 1 Новозеландский доллар 1.2362 Золото (1 унция) 2250,9834 Серебро (1 унция) 5220 Платина (1 унция) 1649,3309 Палладий (1 унция) 1675,5676