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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2018)

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,264%, до 2,0888 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0888
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.3319
    1 Аргентинское песо 0.0850
    1 Белорусский рубль 0.8501
    1 Бразильский реал 0.5150
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1419
    100 Вон Республики Корея 0.1569
    1 Чешская крона 0.0823
    100 Чилийских песо 0.2816
    1 Китайский юань 0.2696
    1 Датская крона 0.2806
    1 Грузинский лари 0.6996
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.3571
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2107
    1 Швейцарский франк 1.8122
    1 Израильский шекель 0.4835
    1 Канадский доллар 1.3535
    1 Кувейтский динар 5.6642
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4323
    1 Мексиканское песо 0.0910
    1 Молдавский лей 0.1021
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2139
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4996
    1 Сингапурский доллар 1.2829
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4560
    1 Турецкая лира 0.4460
    1 Тайваньский доллар 0.0580
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0629
    100 Японских йен 1.5645
    1 Новозеландский доллар 1.2362
    Золото (1 унция) 2250,9834
    Серебро (1 унция) 5220
    Платина (1 унция) 1649,3309
    Палладий (1 унция) 1675,5676
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