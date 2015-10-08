​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2015)

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% и составил 1,0480 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18% и составил 1,1796 маната.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,82% и составил 0,0168 маната.