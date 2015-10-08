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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2015)

    1 Доллар США = 1.0480 манатов

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% и составил 1,0480 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18% и составил 1,1796 маната.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,82% и составил 0,0168 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0480
    1 Евро 1.1796
    1 Российский рубль 0.0168
    1 Австралийский доллар 0.7516
    1 Аргентинское песо 0.1114
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2699
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0776
    100 Вон Республики Корея 0.0904
    1 Чешская крона 0.0435
    100 Чилийских песо 0.1543
    1 Китайский юань 0.1650
    1 Датская крона 0.1581
    1 Грузинский лари 0.4385
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6040
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1271
    1 Швейцарский франк 1.0773
    1 Израильский шекель 0.2719
    1 Канадский доллар 0.8022
    1 Кувейтский динар 3.4693
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2480
    1 Мексиканское песо 0.0628
    1 Молдавский лей 0.0529
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.1277
    100 Узбекских сум 0.0398
    1 Польский злотый 0.2786
    1 Сингапурский доллар 0.7415
    1 Саудовский риал 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4744
    1 Турецкая лира 0.3554
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1623
    1 Новый туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0495
    100 Японских йен 0.8741
    1 Новозеландский доллар 0.6906
    Золото (1 унция) 1195,5408
    Серебро (1 унция) 16,3802
    Платина (1 унция) 990,3600
    Палладий (1 унция) 729,4080
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