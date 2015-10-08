​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2015)

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% и составил 1,0480 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18% и составил 1,1796 маната.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,82% и составил 0,0168 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0480
|1 Евро
|1.1796
|1 Российский рубль
|0.0168
|1 Австралийский доллар
|0.7516
|1 Аргентинское песо
|0.1114
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2699
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0776
|100 Вон Республики Корея
|0.0904
|1 Чешская крона
|0.0435
|100 Чилийских песо
|0.1543
|1 Китайский юань
|0.1650
|1 Датская крона
|0.1581
|1 Грузинский лари
|0.4385
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6040
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1271
|1 Швейцарский франк
|1.0773
|1 Израильский шекель
|0.2719
|1 Канадский доллар
|0.8022
|1 Кувейтский динар
|3.4693
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2480
|1 Мексиканское песо
|0.0628
|1 Молдавский лей
|0.0529
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1277
|100 Узбекских сум
|0.0398
|1 Польский злотый
|0.2786
|1 Сингапурский доллар
|0.7415
|1 Саудовский риал
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4744
|1 Турецкая лира
|0.3554
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1623
|1 Новый туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0495
|100 Японских йен
|0.8741
|1 Новозеландский доллар
|0.6906
|Золото (1 унция)
|1195,5408
|Серебро (1 унция)
|16,3802
|Платина (1 унция)
|990,3600
|Палладий (1 унция)
|729,4080
Tural İbadlıАвтор новости
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