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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2016)

    1 доллар США - 1.6105 доллара

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,6105 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,93% и составил 1,7699 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,83% и составил 0,0223 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6105
    1 Евро 1.7699
    1 Российский рубль 0.0223
    1 Австралийский доллар 1.1939
    1 Аргентинское песо 0.1060
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4285
    1 Дирхам ОАЭ 0.4385
    1 Южноафриканский рэнд 0.1047
    100 Вон Республики Корея 0.1339
    1 Чешская крона 0.0654
    100 Чилийских песо 0.2362
    1 Китайский юань 0.2473
    1 Датская крона 0.2372
    1 Грузинский лари 0.6515
    1 Гонконгский доллар 0.2074
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 2.2885
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1898
    1 Швейцарский франк 1.6197
    1 Израильский шекель 0.4119
    1 Канадский доллар 1.2066
    1 Кувейтский динар 5.3576
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0215
    100 Ливанских фунтов 0.1069
    1 Малазийский ринггит 0.3935
    1 Мексиканское песо 0.0905
    1 Молдавский лей 0.0809
    1 Египетский фунт 0.2057
    1 Норвежская крона 0.1896
    100 Узбекских сум 0.0564
    1 Польский злотый 0.4093
    1 Сингапурский доллар 1.1664
    1 Саудовский риал 0.4294
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2354
    1 Турецкая лира 0.5536
    1 Тайваньский доллар 0.0492
    1 Таджикский сомони 0.2046
    1 Новый туркменский манат 0.4744
    1 Украинская гривна 0.0614
    100 Японских йен 1.4158
    1 Новозеландский доллар 1.0842
    Золото (1 унция) 2057,5138
    Серебро (1 унция) 24,9305
    Платина (1 унция) 1546,0800
    Палладий (1 унция) 885,7750

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