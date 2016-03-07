​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2016)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,6105 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,93% и составил 1,7699 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,83% и составил 0,0223 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6105 1 Евро 1.7699 1 Российский рубль 0.0223 1 Австралийский доллар 1.1939 1 Аргентинское песо 0.1060 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4285 1 Дирхам ОАЭ 0.4385 1 Южноафриканский рэнд 0.1047 100 Вон Республики Корея 0.1339 1 Чешская крона 0.0654 100 Чилийских песо 0.2362 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2372 1 Грузинский лари 0.6515 1 Гонконгский доллар 0.2074 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 2.2885 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1898 1 Швейцарский франк 1.6197 1 Израильский шекель 0.4119 1 Канадский доллар 1.2066 1 Кувейтский динар 5.3576 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0215 100 Ливанских фунтов 0.1069 1 Малазийский ринггит 0.3935 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0809 1 Египетский фунт 0.2057 1 Норвежская крона 0.1896 100 Узбекских сум 0.0564 1 Польский злотый 0.4093 1 Сингапурский доллар 1.1664 1 Саудовский риал 0.4294 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2354 1 Турецкая лира 0.5536 1 Тайваньский доллар 0.0492 1 Таджикский сомони 0.2046 1 Новый туркменский манат 0.4744 1 Украинская гривна 0.0614 100 Японских йен 1.4158 1 Новозеландский доллар 1.0842 Золото (1 унция) 2057,5138 Серебро (1 унция) 24,9305 Платина (1 унция) 1546,0800 Палладий (1 унция) 885,7750