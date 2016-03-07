​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2016)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,6105 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,93% и составил 1,7699 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,83% и составил 0,0223 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6105
|1 Евро
|1.7699
|1 Российский рубль
|0.0223
|1 Австралийский доллар
|1.1939
|1 Аргентинское песо
|0.1060
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4285
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4385
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1047
|100 Вон Республики Корея
|0.1339
|1 Чешская крона
|0.0654
|100 Чилийских песо
|0.2362
|1 Китайский юань
|0.2473
|1 Датская крона
|0.2372
|1 Грузинский лари
|0.6515
|1 Гонконгский доллар
|0.2074
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2885
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1898
|1 Швейцарский франк
|1.6197
|1 Израильский шекель
|0.4119
|1 Канадский доллар
|1.2066
|1 Кувейтский динар
|5.3576
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0215
|100 Ливанских фунтов
|0.1069
|1 Малазийский ринггит
|0.3935
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0809
|1 Египетский фунт
|0.2057
|1 Норвежская крона
|0.1896
|100 Узбекских сум
|0.0564
|1 Польский злотый
|0.4093
|1 Сингапурский доллар
|1.1664
|1 Саудовский риал
|0.4294
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2354
|1 Турецкая лира
|0.5536
|1 Тайваньский доллар
|0.0492
|1 Таджикский сомони
|0.2046
|1 Новый туркменский манат
|0.4744
|1 Украинская гривна
|0.0614
|100 Японских йен
|1.4158
|1 Новозеландский доллар
|1.0842
|Золото (1 унция)
|2057,5138
|Серебро (1 унция)
|24,9305
|Платина (1 унция)
|1546,0800
|Палладий (1 унция)
|885,7750
Tural İbadlıАвтор новости
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