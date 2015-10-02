​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2015)

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0483 манатов.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,27% и составил 1,1720 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,62% и составил 0,0160 манатов.