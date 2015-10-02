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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2015)

    1 Доллар США = 1.0483 манатов

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0483 манатов.

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,27% и составил 1,1720 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,62% и составил 0,0160 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0483
    1 Евро 1.1720
    1 Российский рубль 0.0160
    1 Австралийский доллар 0.7364
    1 Аргентинское песо 0.1112
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2619
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0751
    100 Вон Республики Корея 0.0886
    1 Чешская крона 0.0432
    100 Чилийских песо 0.1506
    1 Китайский юань 0.1649
    1 Датская крона 0.1571
    1 Грузинский лари 0.4395
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0160
    1 Английский фунт стерлингов 1.5873
    100 Индонезийских рупий 0.0071
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1252
    1 Швейцарский франк 1.0723
    1 Израильский шекель 0.2665
    1 Канадский доллар 0.7920
    1 Кувейтский динар 3.4660
    1 Казахстанский тенге 0.0039
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2360
    1 Мексиканское песо 0.0619
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1241
    100 Узбекских сум 0.0400
    1 Польский злотый 0.2759
    1 Сингапурский доллар 0.7302
    1 Саудовский риал 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4715
    1 Турецкая лира 0.3455
    1 Тайваньский доллар 0.0319
    1 Таджикский сомони 0.1635
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0482
    100 Японских йен 0.8736
    1 Новозеландский доллар 0.6703
    Золото (1 унция) 1173,0477
    Серебро (1 унция) 15,1794
    Платина (1 унция) 951,8564
    Палладий (1 унция) 690,8297
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