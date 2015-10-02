​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2015)

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0483 манатов.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,27% и составил 1,1720 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,62% и составил 0,0160 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0483
|1 Евро
|1.1720
|1 Российский рубль
|0.0160
|1 Австралийский доллар
|0.7364
|1 Аргентинское песо
|0.1112
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2619
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0751
|100 Вон Республики Корея
|0.0886
|1 Чешская крона
|0.0432
|100 Чилийских песо
|0.1506
|1 Китайский юань
|0.1649
|1 Датская крона
|0.1571
|1 Грузинский лари
|0.4395
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0160
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5873
|100 Индонезийских рупий
|0.0071
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1252
|1 Швейцарский франк
|1.0723
|1 Израильский шекель
|0.2665
|1 Канадский доллар
|0.7920
|1 Кувейтский динар
|3.4660
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2360
|1 Мексиканское песо
|0.0619
|1 Молдавский лей
|0.0524
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1241
|100 Узбекских сум
|0.0400
|1 Польский злотый
|0.2759
|1 Сингапурский доллар
|0.7302
|1 Саудовский риал
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4715
|1 Турецкая лира
|0.3455
|1 Тайваньский доллар
|0.0319
|1 Таджикский сомони
|0.1635
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0482
|100 Японских йен
|0.8736
|1 Новозеландский доллар
|0.6703
|Золото (1 унция)
|1173,0477
|Серебро (1 унция)
|15,1794
|Платина (1 унция)
|951,8564
|Палладий (1 унция)
|690,8297
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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