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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2018)

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,69%, до 2,0873 маната, курс рубля снизился на 0,99%, до 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0873
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.3185
    1 Аргентинское песо 0.0843
    1 Белорусский рубль 0.8675
    1 Бразильский реал 0.5229
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1433
    100 Вон Республики Корея 0.1572
    1 Чешская крона 0.0821
    100 Чилийских песо 0.2857
    1 Китайский юань 0.2676
    1 Датская крона 0.2802
    1 Грузинский лари 0.6907
    1 Гонконгский доллар 0.2171
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.3432
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2062
    1 Швейцарский франк 1.8082
    1 Израильский шекель 0.4901
    1 Канадский доллар 1.3248
    1 Кувейтский динар 5.6645
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4342
    1 Мексиканское песо 0.0902
    1 Молдавский лей 0.1022
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2168
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4982
    1 Сингапурский доллар 1.2861
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4543
    1 Турецкая лира 0.4461
    1 Тайваньский доллар 0.0580
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0638
    100 Японских йен 1.6027
    1 Новозеландский доллар 1.2361
    Золото (1 унция) 2238,8702
    Серебро (1 унция) 27.9522
    Платина (1 унция) 1640,5965
    Палладий (1 унция) 1684,0511
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