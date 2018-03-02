Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2018)

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,69%, до 2,0873 маната, курс рубля снизился на 0,99%, до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0873
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3185
|1 Аргентинское песо
|0.0843
|1 Белорусский рубль
|0.8675
|1 Бразильский реал
|0.5229
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1433
|100 Вон Республики Корея
|0.1572
|1 Чешская крона
|0.0821
|100 Чилийских песо
|0.2857
|1 Китайский юань
|0.2676
|1 Датская крона
|0.2802
|1 Грузинский лари
|0.6907
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3432
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2062
|1 Швейцарский франк
|1.8082
|1 Израильский шекель
|0.4901
|1 Канадский доллар
|1.3248
|1 Кувейтский динар
|5.6645
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4342
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.1022
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2168
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4982
|1 Сингапурский доллар
|1.2861
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4543
|1 Турецкая лира
|0.4461
|1 Тайваньский доллар
|0.0580
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0638
|100 Японских йен
|1.6027
|1 Новозеландский доллар
|1.2361
|Золото (1 унция)
|2238,8702
|Серебро (1 унция)
|27.9522
|Платина (1 унция)
|1640,5965
|Палладий (1 унция)
|1684,0511
Tural İbadlıАвтор новости
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