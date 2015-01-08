Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2015)

Баку. 8 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9275
|1 Российский рубль
|0.0125
|1 Австралийский доллар
|0.6361
|1 Аргентинское песо
|0.0915
|100 Белорусских рублей
|0.0057
|1 Бразильский реал
|0.2923
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0672
|100 Вон Республики Корея
|0.0714
|1 Чешская крона
|0.0333
|100 Чилийских песо
|0.1277
|1 Китайский юань
|0.1261
|1 Датская крона
|0.1246
|1 Грузинский лари
|0.4144
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0124
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1833
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0983
|1 Швейцарский франк
|0.7721
|1 Израильский шекель
|0.1971
|1 Канадский доллар
|0.6633
|1 Кувейтский динар
|2.6676
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0133
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2198
|1 Мексиканское песо
|0.0533
|1 Молдавский лей
|0.0500
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1019
|100 Узбекских сум
|0.0324
|1 Польский злотый
|0.2159
|1 Сингапурский доллар
|0.5861
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1212
|1 Турецкая лира
|0.3389
|1 Тайваньский доллар
|0.0245
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый туркменский манат
|0.2228
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6551
|1 Новозеландский доллар
|0.6112
|Золото (1 унция)
|949.5162
|Серебро (1 унция)
|12.9183
|Платина (1 унция)
|955.3992
|Палладий (1 унция)
|623.5980
Tural İbadlıАвтор новости
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