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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2015)

    1 рубль - 0,0125 манат

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9275
    1 Российский рубль 0.0125
    1 Австралийский доллар 0.6361
    1 Аргентинское песо 0.0915
    100 Белорусских рублей 0.0057
    1 Бразильский реал 0.2923
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0672
    100 Вон Республики Корея 0.0714
    1 Чешская крона 0.0333
    100 Чилийских песо 0.1277
    1 Китайский юань 0.1261
    1 Датская крона 0.1246
    1 Грузинский лари 0.4144
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0124
    1 Английский фунт стерлингов 1.1833
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0983
    1 Швейцарский франк 0.7721
    1 Израильский шекель 0.1971
    1 Канадский доллар 0.6633
    1 Кувейтский динар 2.6676
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0133
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2198
    1 Мексиканское песо 0.0533
    1 Молдавский лей 0.0500
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1019
    100 Узбекских сум 0.0324
    1 Польский злотый 0.2159
    1 Сингапурский доллар 0.5861
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1212
    1 Турецкая лира 0.3389
    1 Тайваньский доллар 0.0245
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый туркменский манат 0.2228
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6551
    1 Новозеландский доллар 0.6112
    Золото (1 унция) 949.5162
    Серебро (1 унция) 12.9183
    Платина (1 унция) 955.3992
    Палладий (1 унция) 623.5980
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