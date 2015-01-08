Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2015)

8 января, 2015 10:53

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9275 1 Российский рубль 0.0125 1 Австралийский доллар 0.6361 1 Аргентинское песо 0.0915 100 Белорусских рублей 0.0057 1 Бразильский реал 0.2923 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0672 100 Вон Республики Корея 0.0714 1 Чешская крона 0.0333 100 Чилийских песо 0.1277 1 Китайский юань 0.1261 1 Датская крона 0.1246 1 Грузинский лари 0.4144 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0124 1 Английский фунт стерлингов 1.1833 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0983 1 Швейцарский франк 0.7721 1 Израильский шекель 0.1971 1 Канадский доллар 0.6633 1 Кувейтский динар 2.6676 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2198 1 Мексиканское песо 0.0533 1 Молдавский лей 0.0500 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1019 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2159 1 Сингапурский доллар 0.5861 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1212 1 Турецкая лира 0.3389 1 Тайваньский доллар 0.0245 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2228 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6551 1 Новозеландский доллар 0.6112 Золото (1 унция) 949.5162 Серебро (1 унция) 12.9183 Платина (1 унция) 955.3992 Палладий (1 унция) 623.5980