Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (08.01.2015)

1 USD / 0.7844 AZN

8 January, 2015 10:05

1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.9275 AZN 1 RUR 0.0125 AZN 1 AUD 0.6361 AZN 1 ARS 0.0915 AZN 100 BYR 0.0057 AZN 1 BRL 0.2923 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0672 AZN 100 KRW 0.0714 AZN 1 CZK 0.0333 AZN 100 CLP 0.1277 AZN 1 CNY 0.1261 AZN 1 DKK 0.1246 AZN 1 GEL 0.4144 AZN 1 HKD 0.1011 AZN 1 INR 0.0124 AZN 1 GBP 1.1833AZN 100 IDR 0.0062AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.0983AZN 1 CHF 0.7721AZN 1 ILS 0.1971AZN 1 CAD 0.6633AZN 1 KWD 2.6676AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0133 AZN 100 LBP 0.0518 AZN 1 MYR 0.2198 AZN 1 MXN 0.0533 AZN 1 MDL 0.0500 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1019 AZN 100 UZS 0.0324 AZN 1 PLN 0.2159 AZN 1 SGD 0.5861 AZN 1 SAR 0.2090 AZN 1 SDR 1.1212 AZN 1 TRY 0.3389 AZN 1 TWD 0.0245 AZN 1 TJS 0.1500 AZN 1 TMT 0.2228 AZN 1 UAH 0.0496 AZN 100 JPY 0.6551 AZN 1 NZD 0.6112 AZN 1 XAU 949.5162 AZN 1 XAG 12.9183 AZN 1 XPT 955.3992 AZN 1 XPD 623.5980 AZN