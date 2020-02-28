​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74% - до 1,8688 маната, курс рубля упал на 1,54% - до 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8688
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.1088
|1 Аргентинское песо
|0.0274
|1 Белорусский рубль
|0.7614
|1 Бразильский реал
|0.3785
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1089
|100 Вон Республики Корея
|0.1397
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2086
|1 Китайский юань
|0.2425
|1 Датская крона
|0.2501
|1 Грузинский лари
|0.6086
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1900
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1750
|1 Швейцарский франк
|1.7560
|1 Израильский шекель
|0.4928
|1 Канадский доллар
|1.2643
|1 Кувейтский динар
|5.5569
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.4021
|1 Мексиканское песо
|0.0871
|1 Молдавский лей
|0.0958
|1 Египетский фунт
|0.1090
|1 Норвежская крона
|0.1797
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4315
|1 Сингапурский доллар
|1.2153
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3284
|1 Турецкая лира
|0.2733
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0693
|100 Японских йен
|1.5603
|1 Новозеландский доллар
|1.0607
|Золото (1 унция)
|2786.8440
|Серебро (1 унция)
|29.8191
|Платина (1 унция)
|1491.2400
|Палладий (1 унция)
|4760.9775