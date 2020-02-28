 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2020)
© pexels

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74% - до 1,8688 маната, курс рубля упал на 1,54% - до 0,0255 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8688
1 Российский рубль 0.0255
1 Австралийский доллар 1.1088
1 Аргентинское песо 0.0274
1 Белорусский рубль 0.7614
1 Бразильский реал 0.3785
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1089
100 Вон Республики Корея 0.1397
1 Чешская крона 0.0737
100 Чилийских песо 0.2086
1 Китайский юань 0.2425
1 Датская крона 0.2501
1 Грузинский лари 0.6086
1 Гонконгский доллар 0.2180
1 Индийская рупия 0.0236
1 Британский фунт стерлингов 2.1900
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1750
1 Швейцарский франк 1.7560
1 Израильский шекель 0.4928
1 Канадский доллар 1.2643
1 Кувейтский динар 5.5569
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1129
1 Малазийский ринггит 0.4021
1 Мексиканское песо 0.0871
1 Молдавский лей 0.0958
1 Египетский фунт 0.1090
1 Норвежская крона 0.1797
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4315
1 Сингапурский доллар 1.2153
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3284
1 Турецкая лира 0.2733
1 Тайваньский доллар 0.0561
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0693
100 Японских йен 1.5603
1 Новозеландский доллар 1.0607
Золото (1 унция) 2786.8440
Серебро (1 унция) 29.8191
Платина (1 унция) 1491.2400
Палладий (1 унция) 4760.9775
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!