​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38% - до 1,8737 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8737
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1550
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8286
|1 Бразильский реал
|0.4052
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1157
|100 Вон Республики Корея
|0.1444
|1 Чешская крона
|0.0735
|100 Чилийских песо
|0.2128
|1 Китайский юань
|0.2416
|1 Датская крона
|0.2508
|1 Грузинский лари
|0.5716
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1840
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1766
|1 Швейцарский франк
|1.7057
|1 Израильский шекель
|0.4897
|1 Канадский доллар
|1.2796
|1 Кувейтский динар
|5.5963
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4070
|1 Мексиканское песо
|0.0879
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.1055
|1 Норвежская крона
|0.1858
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4360
|1 Сингапурский доллар
|1.2462
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3379
|1 Турецкая лира
|0.2975
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0705
|100 Японских йен
|1.5634
|1 Новозеландский доллар
|1.0918
|Золото (1 унция)
|2485.0175
|Серебро (1 унция)
|28.8357
|Платина (1 унция)
|1523.9395
|Палладий (1 унция)
|3040.6285
Kənan SadıqovАвтор новости