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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38% - до 1,8737 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8737
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1550
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8286
1 Бразильский реал 0.4052
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1157
100 Вон Республики Корея 0.1444
1 Чешская крона 0.0735
100 Чилийских песо 0.2128
1 Китайский юань 0.2416
1 Датская крона 0.2508
1 Грузинский лари 0.5716
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1840
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1766
1 Швейцарский франк 1.7057
1 Израильский шекель 0.4897
1 Канадский доллар 1.2796
1 Кувейтский динар 5.5963
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4070
1 Мексиканское песо 0.0879
1 Молдавский лей 0.0976
1 Египетский фунт 0.1055
1 Норвежская крона 0.1858
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4360
1 Сингапурский доллар 1.2462
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3379
1 Турецкая лира 0.2975
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0705
100 Японских йен 1.5634
1 Новозеландский доллар 1.0918
Золото (1 унция) 2485.0175
Серебро (1 унция) 28.8357
Платина (1 унция) 1523.9395
Палладий (1 унция) 3040.6285
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