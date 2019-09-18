​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2019)

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, сохранившись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,48% - до 1,8811 маната, курс рубля снизился на 0,75% - до 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8811
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1639
|1 Аргентинское песо
|0.0301
|1 Белорусский рубль
|0.8289
|1 Бразильский реал
|0.4170
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1156
|100 Вон Республики Корея
|0.1426
|1 Чешская крона
|0.0726
|100 Чилийских песо
|0.2378
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2519
|1 Грузинский лари
|0.5753
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1227
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1756
|1 Швейцарский франк
|1.7109
|1 Израильский шекель
|0.4796
|1 Канадский доллар
|1.2824
|1 Кувейтский динар
|5.5950
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0229
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.4062
|1 Мексиканское песо
|0.0878
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1040
|1 Норвежская крона
|0.1902
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4331
|1 Сингапурский доллар
|1.2360
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3271
|1 Турецкая лира
|0.2982
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0684
|100 Японских йен
|1.5712
|1 Новозеландский доллар
|1.0774
|Золото (1 унция)
|2554.1735
|Серебро (1 унция)
|30.4854
|Платина (1 унция)
|1601.0260
|Палладий (1 унция)
|2709.5960
Aqşin RafiqoğluАвтор новости