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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2019)

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, сохранившись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,48% - до 1,8811 маната, курс рубля снизился на 0,75% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8811
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1639
1 Аргентинское песо 0.0301
1 Белорусский рубль 0.8289
1 Бразильский реал 0.4170
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1156
100 Вон Республики Корея 0.1426
1 Чешская крона 0.0726
100 Чилийских песо 0.2378
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2519
1 Грузинский лари 0.5753
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.1227
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1756
1 Швейцарский франк 1.7109
1 Израильский шекель 0.4796
1 Канадский доллар 1.2824
1 Кувейтский динар 5.5950
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0229
100 Ливанских фунтов 0.1129
1 Малазийский ринггит 0.4062
1 Мексиканское песо 0.0878
1 Молдавский лей 0.0960
1 Египетский фунт 0.1040
1 Норвежская крона 0.1902
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4331
1 Сингапурский доллар 1.2360
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3271
1 Турецкая лира 0.2982
1 Тайваньский доллар 0.0549
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0684
100 Японских йен 1.5712
1 Новозеландский доллар 1.0774
Золото (1 унция) 2554.1735
Серебро (1 унция) 30.4854
Платина (1 унция) 1601.0260
Палладий (1 унция) 2709.5960
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