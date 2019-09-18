​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2019)

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, сохранившись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,48% - до 1,8811 маната, курс рубля снизился на 0,75% - до 0,0264 маната.