​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,61% - до 1,9170 маната, курс рубля – на 1,5% - до 0,0270 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9170 1 Российский рубль 0.0270 1 Австралийский доллар 1.1862 1 Аргентинское песо 0.0406 1 Белорусский рубль 0.8321 1 Бразильский реал 0.4527 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1220 100 Вон Республики Корея 0.1451 1 Чешская крона 0.0749 100 Чилийских песо 0.2477 1 Китайский юань 0.2476 1 Датская крона 0.2568 1 Грузинский лари 0.6010 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0249 1 Британский фунт стерлингов 2.1310 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1809 1 Швейцарский франк 1.7242 1 Израильский шекель 0.4795 1 Канадский доллар 1.3023 1 Кувейтский динар 5.5907 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4123 1 Мексиканское песо 0.0890 1 Молдавский лей 0.0953 1 Египетский фунт 0.1023 1 Норвежская крона 0.1987 100 Узбекских сум 0.0198 1 Польский злотый 0.4494 1 Сингапурский доллар 1.2546 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3466 1 Турецкая лира 0.2998 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0656 100 Японских йен 1.5749 1 Новозеландский доллар 1.1336 Золото (1 унция) 2421.5990 Серебро (1 унция) 25.9964 Платина (1 унция) 1407.3195 Палладий (1 унция) 2713.9990