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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,61% - до 1,9170 маната, курс рубля – на 1,5% - до 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9170
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.1862
1 Аргентинское песо 0.0406
1 Белорусский рубль 0.8321
1 Бразильский реал 0.4527
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1220
100 Вон Республики Корея 0.1451
1 Чешская крона 0.0749
100 Чилийских песо 0.2477
1 Китайский юань 0.2476
1 Датская крона 0.2568
1 Грузинский лари 0.6010
1 Гонконгский доллар 0.2175
1 Индийская рупия 0.0249
1 Британский фунт стерлингов 2.1310
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1809
1 Швейцарский франк 1.7242
1 Израильский шекель 0.4795
1 Канадский доллар 1.3023
1 Кувейтский динар 5.5907
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1128
1 Малазийский ринггит 0.4123
1 Мексиканское песо 0.0890
1 Молдавский лей 0.0953
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1987
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4494
1 Сингапурский доллар 1.2546
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3466
1 Турецкая лира 0.2998
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0656
100 Японских йен 1.5749
1 Новозеландский доллар 1.1336
Золото (1 унция) 2421.5990
Серебро (1 унция) 25.9964
Платина (1 унция) 1407.3195
Палладий (1 унция) 2713.9990
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