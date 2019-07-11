​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,61% - до 1,9170 маната, курс рубля – на 1,5% - до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9170
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.1862
|1 Аргентинское песо
|0.0406
|1 Белорусский рубль
|0.8321
|1 Бразильский реал
|0.4527
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1220
|100 Вон Республики Корея
|0.1451
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2477
|1 Китайский юань
|0.2476
|1 Датская крона
|0.2568
|1 Грузинский лари
|0.6010
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0249
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1310
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1809
|1 Швейцарский франк
|1.7242
|1 Израильский шекель
|0.4795
|1 Канадский доллар
|1.3023
|1 Кувейтский динар
|5.5907
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4123
|1 Мексиканское песо
|0.0890
|1 Молдавский лей
|0.0953
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1987
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4494
|1 Сингапурский доллар
|1.2546
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3466
|1 Турецкая лира
|0.2998
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.5749
|1 Новозеландский доллар
|1.1336
|Золото (1 унция)
|2421.5990
|Серебро (1 унция)
|25.9964
|Платина (1 унция)
|1407.3195
|Палладий (1 унция)
|2713.9990
Aqşin RafiqoğluАвтор новости