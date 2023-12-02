Курс биткойна побил полуторагодовой рекорд

Курс биткойна 1 декабря обновил 19-месячный максимум и достиг отметки $38,8 тыс.

Курс биткойна 1 декабря обновил 19-месячный максимум и достиг отметки $38,8 тыс.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coinmarketcap.

По мнению экспертов, нынешний рост связан с оптимизмом инвесторов относительно замедления темпов роста инфляции в США и возможным снижением ключевой ставки ФРС. Поддерживают положительную динамику и грядущие изменения в регулировании отрасли.

В декабре биткойн имеет шансы протестировать уровень в $45 тыс., прогнозируют аналитики.

Другие криптовалюты также росли в цене, хотя и более умеренными темпами. Ethereum (ETH) подорожал на 2,5% и приблизился к отметке в $2,1 тыс. Cardano и Polygon, а также мемкойны, включая Dogecoin и Shiba Inu, тоже участвуют в восходящем тренде.