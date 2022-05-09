Курс биткоина снизился до минимума с лета 2021 года

В ходе торгов в понедельник 9 мая цена биткоина снизилась до 33,49 тыс. долларов, что стало минимумом с лета 2021 года.

В ходе торгов в понедельник 9 мая цена биткоина снизилась до 33,49 тыс. долларов, что стало минимумом с лета 2021 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Биткоин после начала торгов подешевел на 3,35%. Затем курс цифровой валюты составил 33,39 тыс. долларов (-3,59%).

6 мая Moody's заявило о неэффективности криптовалют для России из-за санкций, и что цифровая валюта не сможет помочь стране в борьбе с санкциями Запада, которые ограничивают международные финансовые операции.