Кудрин: Новый бюджет потребует повышения налогов в России

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Цена нефти в 40 долларов за баррель, взятая для отсечения сверхдоходов в бюджетном правиле, потребует повышения налогов в России. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил экс-министр финансов, глава Центра стратегических расследований Алексей Кудрин.

"Я считаю, что цена отсечения жесткая. Я думаю, что она могла быть 45 долларов, что вполне рационально. Мы бы избежали чрезмерной жесткости расходов, особенно важных для раскрутки нового роста. В свое время в середине нулевых я оценивал долгосрочную цену на нефть в 50 долларов, сегодня это чуть больше. Сегодня эта цена могла бы быть ниже – 45 долларов, но 40 долларов - жесткий вариант", - подчеркнул Кудрин.

"Учитывая то обстоятельство, что я и многие другие предлагаем, чтобы налоговая нагрузка не росла, считаю, что смягчение бюджетного правила является неплохим, частично компенсирующим шагом. Получается, у нас выбор: или повышение налогов - или смягчение бюджетного правила. Я считаю, что лучше смягчение бюджетного правила, при этом нам все равно сокращения не избежать", - отметил он.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о поправках в Бюджетный кодекс. Планка отсечения по цене на нефть Urals в обновленном бюджетном правиле устанавливается на уровне 40 долларов за баррель. Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены выше этой планки, будут направляться в резервы.