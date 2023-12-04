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Кредитный портфель "Нахчыван банк" перешел Kapital Bank

Кредитный портфель "Нахчыван банк" перешел Kapital Bank Кредитный портфель "Нахчыван банк", единственного в Азербайджане регионального банка, перешел банку Kapital Bank.
Финансы
4 декабря 2023 г. 17:42
Кредитный портфель Нахчыван банк перешел Kapital Bank

Кредитный портфель единственного в Азербайджане регионального банка "Нахчыван" перешел банку Kapital.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Однако в регуляторе заявили, что продажа портфеля не означает, что лицензия банка будет отозвана: "Решение связано с бизнес-стратегией финансового института. Показатели финансовой стабильности "Нахчыван банка" находятся в пределах, нормативных требований ЦБА. Вопрос об отзыве лицензии банка не стоит на повестке дня".

Отметим, что "Нахчыван банк" был основан в 2008 году. Его уставный капитал составляет 94 млн манатов. 63,66% акций банка принадлежат Гусейну Мамедову, 26,52% - Руфату Мамедову (члену Наблюдательного совета) и 9,82% - Биннету Новрузову (председателю Наблюдательного совета).

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Версия на азербайджанском языке "Naxçıvan Bank"ın kredit portfeli "Kapital Bank"a ötürülüb

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