Кредитные вложения в экономику Азербайджана увеличились на 11%

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 августа 2025 года составили 30 млрд 257,9 миллиона манатов.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 3,3% больше по сравнению с началом текущего года и на 11% больше по сравнению с 1 августа прошлого года.

От общей суммы кредитных вложений 69,7% или 21 млрд 98,1 млн манатов приходится на долю частных банков (рост на 10,7% по сравнению с годом ранее).

На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 400,1 млн манатов (рост на 11,5% в годовом сравнении). За год доля государственных банков в общих кредитных вложениях выросла с 24,3% до 24,45%.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) на 1 августа составили 1 млрд 759,7 млн манатов (рост на 11,8%). Доля НБКО в общих кредитных вложениях за год составила 5,8%.

В Азербайджане действуют 22 банка, из которых 2 имеют государственную долю. Количество НБКО составляет 56.