    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 11 % artıb

    Maliyyə
    • 30 avqust, 2025
    • 15:07
    Bu il avqustun 1-nə Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 30 milyard 257,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,9 %, ilin əvvəlinə nisbətən 3,3 %, ötən il avqustun 1-i ilə müqayisədə isə 11 % çoxdur.

    Kredit qoyuluşunun 21 milyard 98,1 milyon manatı və yaxud 69,7 %-i özəl bankların payına düşüb. Bu, bir il əvvələ nisbətən 10,7 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə dövlət banklarının kredit qoyuluşu 7 milyard 400,1 milyon manat təşkil edib. Bu, illik müqayisədə 11,5 % çoxdur. İl ərzində dövlət banklarının ümumi kredit qoyuluşundakı xüsusi çəkisi 24,3 %-dən 24,45 %-ə yüksəlib.

    Avqustun 1-nə bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) kredit qoyuluşu 1 milyard 759,7 milyon manat olub. Bu, illik müqayisədə 11,8 % çoxdur. İl ərzində BOKT-ların ümumi kredit qoyuluşundakı xüsusi çəkisi 5,8 % olub.

    Azərbaycanda 22 bank fəaliyyət göstərir, onlardan 2-si dövlət payına malikdir. BOKT-ların sayı isə 56-dır.

