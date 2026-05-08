    Кобахидзе: Экономика Грузии в I квартале выросла на 9,1%

    • 08 мая, 2026
    Кобахидзе: Экономика Грузии в I квартале выросла на 9,1%

    Экономика Грузии в I квартале текущего года в среднем выросла на 9,1%.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе заседания правительства.

    По его словам, в марте показатель вырос на 10,7%.

    "У нас двузначные темпы экономического роста. По данным за первый квартал, экономика в среднем выросла на 9,1%, и все это обеспечивается на фоне кризиса на Ближнем Востоке", - отметил Кобахидзе.

    Ираклий Кобахидзе Грузия Экономический рост
    Gürcüstan iqtisadiyyatı I rübdə 9 % böyüyüb
    Georgia's economy expands 9.1% in first quarter of 2026

