Кобахидзе: Экономика Грузии в I квартале выросла на 9,1%

Экономика Грузии в I квартале текущего года в среднем выросла на 9,1%.

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе заседания правительства.

По его словам, в марте показатель вырос на 10,7%.

"У нас двузначные темпы экономического роста. По данным за первый квартал, экономика в среднем выросла на 9,1%, и все это обеспечивается на фоне кризиса на Ближнем Востоке", - отметил Кобахидзе.