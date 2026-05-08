    Gürcüstan iqtisadiyyatı I rübdə 9 % böyüyüb

    Gürcüstan iqtisadiyyatı I rübdə 9 % böyüyüb

    Bu ilin I rübündə Gürcüstan iqtisadiyyatı 9,1 % artım nümayiş etdirib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu qonşu ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib.

    Hökumət başçısı qeyd edib ki, təkcə martda isə iqtisadi artım 10,7 % təşkil edib.

    Onun sözlərinə görə, bu nəticə regionda davam edən böhran və Yaxın Şərqdəki gərgin vəziyyət fonunda əldə olunub.

    İ.Kobaxidze əlavə edib ki, iqtisadi artım orta əmək haqqının yüksəlməsinə, yoxsulluğun azalmasına, dövlət büdcəsinin böyüməsinə və sosial proqramların genişlənməsinə birbaşa təsir göstərir.

    Baş nazir həmçinin vurğulayıb ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə də iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşmasına müsbət təsir edib.

    Onun sözlərinə görə, hökumətin əsas məqsədi yüksək iqtisadi artım tempini qoruyub saxlamaqdır.

