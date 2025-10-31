Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2025)

    Финансы
    • 31 октября, 2025
    • 09:11
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    64,64

    -0,22

    -10,00

    WTI (долл/барр)

    60,16

    -0,10

    -11,56

    Золото (долл/унция)

    4 014,00

    60,30

    1 373,00

    Индексы

    Dow-Jones

    47 522,12

    -109,88

    4 977,90

    S&P 500

    6 822,34

    -68,25

    940,71

    Nasdaq

    23 581,14

    -377,33

    4 270,35

    Nikkei

    52 180,93

    1 053,22

    12 286,39

    Dax

    24 118,89

    -5,32

    4 209,75

    FTSE 100

    9 760,06

    3,92

    1 587,04

    CAC 40 INDEX

    8 157,29

    -43,59

    776,55

    Shanghai Composite

    3 961,62

    -57,24

    609,86

    Bist 100

    10 837,30

    -33,78

    1 006,74

    RTS

    1 000,78

    0,54

    107,56

    Валюта

    USD/EUR

    1,1571

    -0,0064

    0,1217

    USD/GBP

    1,3155

    -0,0063

    0,0639

    JPY/USD

    153,9700

    1,3400

    -3,2300

    RUB/USD

    80,0125

    0,0423

    -33,5075

    TRY/USD

    42,0421

    0,0561

    6,6821

    CNY/USD

    7,1103

    0,0136

    -0,1897
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (31.10.2025)

    Последние новости

    09:34

    В Баку автомобиль насмерть сбил женщину

    Происшествия
    09:32

    В Баку стартовала международная конференция "Бельгийский колониализм: признание и ответственность"

    Внешняя политика
    09:29

    Хегсет: США и Индия подписали рамочное соглашение в сфере обороны

    Другие страны
    09:27

    Иностранные дипломаты начали поездку в Джебраил и Зангилан

    Внешняя политика
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2025)

    Финансы
    09:11

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2025)

    Финансы
    09:05

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $66

    Энергетика
    08:55

    Трамп: Республиканцам пора перейти к "ядерному варианту" преодоления шатдауна

    Другие страны
    08:44

    На северо-западе Турции произошло землетрясение

    В регионе
    Лента новостей