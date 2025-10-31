İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2025)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,64

    -0,22

    -10,00

    Neft WTI (dollar/barel)

    60,16

    -0,10

    -11,56

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 014,00

    60,30

    1 373,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 522,12

    -109,88

    4 977,90

    S&P 500

    6 822,34

    -68,25

    940,71

    Nasdaq

    23 581,14

    -377,33

    4 270,35

    Nikkei

    52 180,93

    1 053,22

    12 286,39

    Dax

    24 118,89

    -5,32

    4 209,75

    FTSE 100

    9 760,06

    3,92

    1 587,04

    CAC 40 INDEX

    8 157,29

    -43,59

    776,55

    Shanghai Composite

    3 961,62

    -57,24

    609,86

    Bist 100

    10 837,30

    -33,78

    1 006,74

    RTS

    1 000,78

    0,54

    107,56

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1571

    -0,0064

    0,1217

    USD/GBP

    1,3155

    -0,0063

    0,0639

    JPY/USD

    153,9700

    1,3400

    -3,2300

    RUB/USD

    80,0125

    0,0423

    -33,5075

    TRY/USD

    42,0421

    0,0561

    6,6821

    CNY/USD

    7,1103

    0,0136

    -0,1897
