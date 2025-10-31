Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2025)
Maliyyə
- 31 oktyabr, 2025
- 08:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,64
|
-0,22
|
-10,00
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
60,16
|
-0,10
|
-11,56
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 014,00
|
60,30
|
1 373,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 522,12
|
-109,88
|
4 977,90
|
S&P 500
|
6 822,34
|
-68,25
|
940,71
|
Nasdaq
|
23 581,14
|
-377,33
|
4 270,35
|
Nikkei
|
52 180,93
|
1 053,22
|
12 286,39
|
Dax
|
24 118,89
|
-5,32
|
4 209,75
|
FTSE 100
|
9 760,06
|
3,92
|
1 587,04
|
CAC 40 INDEX
|
8 157,29
|
-43,59
|
776,55
|
Shanghai Composite
|
3 961,62
|
-57,24
|
609,86
|
Bist 100
|
10 837,30
|
-33,78
|
1 006,74
|
RTS
|
1 000,78
|
0,54
|
107,56
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1571
|
-0,0064
|
0,1217
|
USD/GBP
|
1,3155
|
-0,0063
|
0,0639
|
JPY/USD
|
153,9700
|
1,3400
|
-3,2300
|
RUB/USD
|
80,0125
|
0,0423
|
-33,5075
|
TRY/USD
|
42,0421
|
0,0561
|
6,6821
|
CNY/USD
|
7,1103
|
0,0136
|
-0,1897
