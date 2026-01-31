Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2026)

    Финансы
    • 31 января, 2026
    • 09:37
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    69,32

    - 0,27

    8,47

    WTI (долл/барр)

    65,21

    - 0,21

    7,79

    Золото (долл/унция)

    4 745,10

    - 609,70

    404,00

    Индексы

    Dow-Jones

    48 892,47

    - 179,09

    829,18

    S&P 500

    6 939,03

    - 29,98

    93,53

    Nasdaq

    23 461,82

    - 223,30

    219,83

    Nikkei

    53 322,85

    - 52,75

    2 983,37

    Dax

    24 538,81

    229,35

    48,40

    FTSE 100

    10 223,54

    51,78

    292,16

    CAC 40 INDEX

    8 126,53

    55,17

    - 22,97

    Shanghai Composite

    4 117,95

    - 40,04

    149,11

    Bist 100

    13 838,29

    7,20

    2 576,77

    RTS

    1 157,53

    - 1,74

    43,40

    Валюта

    USD/EUR

    1,1851

    - 0,0100

    0,0106

    USD/GBP

    1,3686

    - 0,0100

    0,0213

    JPY/USD

    154,7800

    1,6700

    - 1,6700

    RUB/USD

    75,9850

    0,7900

    - 2,7650

    TRY/USD

    43,4925

    0,0600

    0,5363

    CNY/USD

    6,9568

    0,0000

    - 0,0322
    ключевые показатели индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:49

    Гидрометслужба предупредила об ухудшении видимости на дорогах Азербайджана

    Экология
    09:40

    Премьер-лига: Сегодня "Сабах" сыграет с "Зиря"

    Футбол
    09:37

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2026)

    Финансы
    09:26

    Токио рассчитывает на расширение оборонного и экономического сотрудничества с Лондоном

    Другие страны
    09:15

    Флот КНР провел боевое патрулирование недалеко от Филиппин

    Другие страны
    09:15

    Арагчи: Иран всегда готов сотрудничать со странами региона для поддержания мира

    В регионе
    08:54

    В Великобритании зафиксирован резкий рост заболеваемости туберкулезом

    Другие страны
    08:36

    В Алтайском крае РФ четверо, включая детей, погибли при пожаре

    В регионе
    08:08

    NYT: В США расширили полномочия миграционных агентов по задержанию без ордера

    Другие страны
    Лента новостей