Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2026)
Maliyyə
- 31 yanvar, 2026
- 09:34
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
69,32
|
- 0,27
|
8,47
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
65,21
|
- 0,21
|
7,79
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 745,10
|
- 609,70
|
404,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 892,47
|
- 179,09
|
829,18
|
S&P 500
|
6 939,03
|
- 29,98
|
93,53
|
Nasdaq
|
23 461,82
|
- 223,30
|
219,83
|
Nikkei
|
53 322,85
|
- 52,75
|
2 983,37
|
Dax
|
24 538,81
|
229,35
|
48,40
|
FTSE 100
|
10 223,54
|
51,78
|
292,16
|
CAC 40 INDEX
|
8 126,53
|
55,17
|
- 22,97
|
Shanghai Composite
|
4 117,95
|
- 40,04
|
149,11
|
Bist 100
|
13 838,29
|
7,20
|
2 576,77
|
RTS
|
1 157,53
|
- 1,74
|
43,40
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1851
|
- 0,0100
|
0,0106
|
USD/GBP
|
1,3686
|
- 0,0100
|
0,0213
|
JPY/USD
|
154,7800
|
1,6700
|
- 1,6700
|
RUB/USD
|
75,9850
|
0,7900
|
- 2,7650
|
TRY/USD
|
43,4925
|
0,0600
|
0,5363
|
CNY/USD
|
6,9568
|
0,0000
|
- 0,0322
