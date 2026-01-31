İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2026)

    Maliyyə
    • 31 yanvar, 2026
    • 09:34
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    69,32

    - 0,27

    8,47

    Neft WTI (dollar/barel)

    65,21

    - 0,21

    7,79

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 745,10

    - 609,70

    404,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 892,47

    - 179,09

    829,18

    S&P 500

    6 939,03

    - 29,98

    93,53

    Nasdaq

    23 461,82

    - 223,30

    219,83

    Nikkei

    53 322,85

    - 52,75

    2 983,37

    Dax

    24 538,81

    229,35

    48,40

    FTSE 100

    10 223,54

    51,78

    292,16

    CAC 40 INDEX

    8 126,53

    55,17

    - 22,97

    Shanghai Composite

    4 117,95

    - 40,04

    149,11

    Bist 100

    13 838,29

    7,20

    2 576,77

    RTS

    1 157,53

    - 1,74

    43,40

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1851

    - 0,0100

    0,0106

    USD/GBP

    1,3686

    - 0,0100

    0,0213

    JPY/USD

    154,7800

    1,6700

    - 1,6700

    RUB/USD

    75,9850

    0,7900

    - 2,7650

    TRY/USD

    43,4925

    0,0600

    0,5363

    CNY/USD

    6,9568

    0,0000

    - 0,0322
    Əmtəə indeks valyuta
