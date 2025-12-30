Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2025)
Финансы
- 30 декабря, 2025
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
61,92
|
1,28
|
- 12,72
|
WTI (долл/барр)
|
58,05
|
1,31
|
- 13,67
|
Золото (долл/унция)
|
4 376,10
|
- 176,60
|
1 735,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 461,93
|
- 249,04
|
5 917,71
|
S&P 500
|
6 905,74
|
- 24,20
|
1 024,11
|
Nasdaq
|
23 474,35
|
- 118,75
|
4 163,56
|
Nikkei
|
50 429,30
|
- 321,09
|
10 534,76
|
Dax
|
24 351,12
|
11,06
|
4 441,98
|
FTSE 100
|
9 866,53
|
- 4,15
|
1 693,51
|
CAC 40 INDEX
|
8 112,02
|
8,44
|
731,28
|
Shanghai Composite
|
3 961,21
|
- 2,47
|
609,45
|
Bist 100
|
11 150,90
|
- 143,47
|
1 320,34
|
RTS
|
1 115,35
|
- 1,69
|
222,13
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1774
|
1,1774
|
0,1420
|
USD/GBP
|
1,3508
|
1,3508
|
0,0992
|
JPY/USD
|
156,2100
|
- 0,3600
|
- 0,9900
|
RUB/USD
|
78,2882
|
1,0573
|
- 35,2318
|
TRY/USD
|
42,9473
|
0,0998
|
7,5873
|
CNY/USD
|
7,0016
|
-0,0040
|
- 0,2984
