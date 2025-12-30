İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.12.2025)

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 08:59
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.12.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    61,92

    1,28

    - 12,72

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,05

    1,31

    - 13,67

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 376,10

    - 176,60

    1 735,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 461,93

    - 249,04

    5 917,71

    S&P 500

    6 905,74

    - 24,20

    1 024,11

    Nasdaq

    23 474,35

    - 118,75

    4 163,56

    Nikkei

    50 429,30

    - 321,09

    10 534,76

    Dax

    24 351,12

    11,06

    4 441,98

    FTSE 100

    9 866,53

    - 4,15

    1 693,51

    CAC 40 INDEX

    8 112,02

    8,44

    731,28

    Shanghai Composite

    3 961,21

    - 2,47

    609,45

    Bist 100

    11 150,90

    - 143,47

    1 320,34

    RTS

    1 115,35

    - 1,69

    222,13

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1774

    1,1774

    0,1420

    USD/GBP

    1,3508

    1,3508

    0,0992

    JPY/USD

    156,2100

    - 0,3600

    - 0,9900

    RUB/USD

    78,2882

    1,0573

    - 35,2318

    TRY/USD

    42,9473

    0,0998

    7,5873

    CNY/USD

    7,0016

    -0,0040

    - 0,2984
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.12.2025)

    Son xəbərlər

    09:21

    İspaniya La Liqasında ilin rəmzi komandası müəyyənləşib

    Futbol
    09:20

    TƏBİB: Bayram günlərində Bakıda 140, regionlarda 270 briqada fəaliyyət göstərəcək

    Sağlamlıq
    09:19

    Qaxda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    09:09

    Bayram günlərinin hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    09:07

    Səhiyyə Nazirliyi bayram və istirahət günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Sağlamlıq
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.12.2025)

    Maliyyə
    09:05

    Serxio Ramos yenidən Fransaya qayıda bilər

    Futbol
    09:00

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yəmən limanına zərbələr endirib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti