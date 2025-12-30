Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.12.2025)
Maliyyə
- 30 dekabr, 2025
- 08:59
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
61,92
|
1,28
|
- 12,72
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,05
|
1,31
|
- 13,67
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 376,10
|
- 176,60
|
1 735,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 461,93
|
- 249,04
|
5 917,71
|
S&P 500
|
6 905,74
|
- 24,20
|
1 024,11
|
Nasdaq
|
23 474,35
|
- 118,75
|
4 163,56
|
Nikkei
|
50 429,30
|
- 321,09
|
10 534,76
|
Dax
|
24 351,12
|
11,06
|
4 441,98
|
FTSE 100
|
9 866,53
|
- 4,15
|
1 693,51
|
CAC 40 INDEX
|
8 112,02
|
8,44
|
731,28
|
Shanghai Composite
|
3 961,21
|
- 2,47
|
609,45
|
Bist 100
|
11 150,90
|
- 143,47
|
1 320,34
|
RTS
|
1 115,35
|
- 1,69
|
222,13
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1774
|
1,1774
|
0,1420
|
USD/GBP
|
1,3508
|
1,3508
|
0,0992
|
JPY/USD
|
156,2100
|
- 0,3600
|
- 0,9900
|
RUB/USD
|
78,2882
|
1,0573
|
- 35,2318
|
TRY/USD
|
42,9473
|
0,0998
|
7,5873
|
CNY/USD
|
7,0016
|
-0,0040
|
- 0,2984
Son xəbərlər
09:21
İspaniya La Liqasında ilin rəmzi komandası müəyyənləşibFutbol
09:20
TƏBİB: Bayram günlərində Bakıda 140, regionlarda 270 briqada fəaliyyət göstərəcəkSağlamlıq
09:19
Qaxda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölübHadisə
09:09
Bayram günlərinin hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
09:07
Səhiyyə Nazirliyi bayram və istirahət günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edibSağlamlıq
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.12.2025)Maliyyə
09:05
Serxio Ramos yenidən Fransaya qayıda bilərFutbol
09:00
Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yəmən limanına zərbələr endirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
08:59